Svenske Molins klar for RBK

– En korttidskontrakt til midten av august, bekrefter Åge Hareide overfor Adresseavisen.

– Vi har trengt en større bredde der fremme. Det må være konkurranse om plassene i en klubb som Rosenborg, slår RBK-treneren fast.

Molins fikk med seg fem kamper for Sarpsborg i 2020-sesongen og kommer fra Malmö FF. Han har vært klubbløs siden årskiftet.

HENTET NY SVENSKE: Rosenborgs trener Åge Hareide. Foto: Ole Martin Wold / NTB Foto: Ole Martin Wold

I Rosenborg gjenforenes han med Hareide, som var trener for MFF fra 2014 til 2015. Ifølge Aftonbladet slutter Molins seg til RBK-troppen så snart han får tillatelse til å reise inn til Norge i henhold til koronarestriksjonene.

– Det er en spiller jeg kjenner veldig godt til fra tidligere. Han var veldig god for oss da jeg trente Malmö i 2014, men så hadde han uflaks og røk korsbåndet. Siden har han kjempet seg tilbake og vært i både Panathinathikos og Malmö, før vi så ham i Sarpsborg i fjor. Da så vi at han har noe av det gamle i seg fremdeles, roser Hareide.

Molins blir den sjette svensken i Rosenborgs tropp. Tidligere har Hareide svenskene Stefano Vecchia, Jonathan Augustinsson, Adam Andersson, Dino Islamovic og Rasmus Wiedesheim-Paul i klubben.

Molins er født i Uruguay og har dobbelt statsborgerskap. 32-åringen har også fått med seg noen landskamper for Sverige.

Tidligere har han også spilt for blant andre Panathinaikos og Anderlecht.

Molins fortalte til Fotbollskanalen i begynnelsen av februar at han ikke hadde hastverk med å finne seg en ny klubb, til tross for at han stod uten arbeidsgiver på det tidspunktet.

– Det har kommet noen tilbud som ikke interesserte meg, jeg sitter rolig i båten og venter på bud. Jeg stresser ikke i det hele tatt. Jeg er 32 år gammel og har stresset nok i mitt liv. Det får ta den tiden det tar, sa han da.

