Kan få landslagsdebuten i dag: – Alltid vært en drøm å spille med flagget på brystet

Emilie Bragstad har storspilt for Rosenborg, som tok en sterk andreplass i fjorårets toppseriesesong. Nå ligger alt til rette for at hun kan få sine første minutter på A-landslaget.

– Selvfølgelig er det utrolig stort. Det er noe jeg har drømt om siden man var liten, og det er det jeg har jobbet mot, sier Bragstad til TV 2.

Den 19 år gamle trønderen har dominert på aldersbestemte landslag, men er fullt klar over at dette blir et hakk opp.

– På trening legger man merke til at det går litt fortere, og at man må være enda mer påskrudd. En del av de andre norske landslagspillerne er i Toppserien, så jeg vet hvor nivået ligger, forteller RBK-spilleren.

Hovedpersonen er enn så lenge rolig i påvente av den mulige debuten. Bragstad tror likevel at når det tikker ned mot avspark, vil pulsen stige.

– Jeg tror jeg vil kjenne litt mer på nervene før kamp, men jeg tror det bare er positivt. Det viser at det betyr noe for deg, og det tror jeg gjør at man blir enda mer skjerpet. Det viktigste at nervene ikke tar overhånd, men jeg må innrømme at det kanskje blir litt vanskeligere å få i seg mat i dag, sier Bragstad.

Meldte forfall i høst

Debuten for Bragstad kunne ha kommet halvåret tidligere hvis det ikke hadde vært for en skade i høyre vrist.

– Jeg ble litt skuffa, for jeg hadde gledet meg til samling før jeg måtte melde forfall rett før avreise. Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle gå sånn, men skader får du brått og du får ikke gjort noe med det, forteller nykommeren i landslagstroppen.

Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Skaden i høyrefoten gjør at RBK-spilleren ikke bare har sett negativt på at toppserien har blitt utsatt til 22. mai.

– For min egen del har den utsatte seriestarten gjort godt. Jeg startet ikke trene for fullt før i slutten av februar, men nå starter formen å komme seg veldig, sier Bragstad.

Det har blitt kronglete oppkjøring for toppseriespillerne før årets sesong. Treningskamper har blitt erstattet med internkamper, og selv om formen virker å være god, blir det godt å få spille en ordentlig kamp igjen.

– Lagene er ikke tatt ut enda, men det hadde vært godt å få noen minutter i beina. I tillegg hadde det vært stort å få debuten sin.

– Det å kunne si at jeg har spilt kamp for A-landslaget er det mange unge fotballspillere har drømt om. For meg er det et delmål som kan føre til noe større, bekrefter Bragstad.

Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Vil gjøre pappa stolt

Emilie Bragstad er datteren til den tidligere landslagsspilleren Bjørn Otto Bragstad, som fikk 15 kamper med flagget på brystet. Han har trent henne i FK Kvik, Tron og Strindheim, og har vært viktig for at datteren har kommet seg dit hun er i dag.

Bjørn Otto Bragstad har representert Norge 15 ganger på det høyeste nivået, blant annet i EM 2000. Foto: Erik Johansen, SCANPIX

– Pappa er sikkert stolt og glad på mine vegne. Samtidig har han hele tiden vært opptatt av at jeg skal få gjøre de valgene jeg har ønsket, forteller Emilie Bragstad.

Nå som Bjørn Otto ikke lenger er treneren hennes, har rollen hans endret seg litt. Likevel er han til god hjelp for Emilies utvikling.

– Nå kan vi sette oss ned og se en kamp jeg har spilt i reprise. Da kan vi snakke om situasjoner og se på hva som var bra og hva som kan bli bedre, sier Emilie om farens nåværende rolle.

Vil etablere seg i førsteelleveren

Med en landslagsdebut like rundt hjørnet, gleder Bragstad seg til hva som venter videre.

– Først og fremst blir det å få debuten unnagjort. På lang sikt er det å spille seg inn i en fast startellever og bli med i mesterskap. Det å ta medalje med Norge hadde vært utrolig stort, sier den 19 år gamle Rosenborg-spilleren.

Norge har fått opp mange unge gode jenter de siste årene. Emilie Bragstad har troen på at Norge vil fortsette å få opp mange store talenter, men at talentfulle spillere isolert sett ikke er nok.

– Det hjelper ikke med mange gode individualister hvis det ikke funker som lag. Jeg tror det er viktig at man får trene og spille sammen, så tror jeg Norge kan bli veldig bra i framtiden, mener Bragstad.