Breddeidretten: Voksne får snart trene organisert – konkurranser tidligst i slutten av juni

Det kom fram da statsminister Erna Solberg (H) var på talerstolen i Stortinget onsdag. Der la hun fram regjeringens plan for gjenåpningen av samfunnet.

Organisert trening for voksne breddeidrettsutøvere ligger på trinn to i den fire trinn store planen. Det gjelder både innen- og utendørs. Muligheten for konkurranseaktivitet er plassert på trinn tre.

Det er lagt opp til tre uker mellom hvert trinn før de innføres.

– Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen, forklarte Solberg.

Kamper i juni?

Tredje trinn kan være innført innen slutten av juni, men statsministeren understreket at alt er basert på anslag.

Smitteutviklingen vil avgjøre om tidshorisonten holder seg.

Trinn to åpner for at barn og unge kan konkurrere og trene organisert innenfor én og samme kommune. På neste trinn legges det opp til at de kan delta på innen- og utendørsaktivitet på tvers av kommunegrensene.

Helsemyndighetene skal i løpet av neste uke foreslå en konkret modell for gjenåpning av breddeidretten.

Hardt rammet

Idretten har vært hardt rammet av koronarestriksjoner i over ett år. Det har særlig gått utover breddeaktiviteten for voksne, som har hatt konkurransenekt siden 12. mars i fjor.

Hele 2020-sesongen gikk fløyten for alle bak toppidretten.

Breddeidretten trodde de fikk et lysglimt allerede for et halvt år siden. Da la regjeringen fram en plan som i etappevis skulle få voksne over 20 år tilbake i aktivitet. Men en ny bølge med koronasmitte stoppet oppmykningen.

