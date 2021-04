The Voice-duoen: – Har skapt hodebry for produksjonen

Duoen Ash & Thorns, bestående at Rasmus Dugstad (33) og Rolf Mørck (31), har trollbundet The Voice-seerne med sine stemmer og særegene stil. Selv mener duoen at de er langt fra unike.

– Dette er jo en gammel tradisjon som går langt tilbake, så vi påstår på ingen måte å være nyskapende med dette, forteller Dugstad når TV 2 ringer han.

– Det vi gjør er å ta våre historier og stemmer, og prøver å formidle ut i fra det.

DUO: Rolf Mørck og Rasmus Dugstad utgjør duoen Ash & Thorns. Foto: TV 2

Under blindaudition var det flere mentorer som snudde seg, men til slutt valgte de Espen Lind som mentor. I duell-runden sang duoen mot Charlotte Sofie Eliassen (30), hvor Lind valgte å ta med seg Eliassen videre.

Likevel fikk kameratene en ny sjanse, da Ina Wroldsen stjal dem.

– Jeg prøvde å få dem sist gang, men nå tar jeg dem, sa hun.

Dermed er duoen klar for nest siste runde, knockout-runden, i TV 2-programmet The Voice.

Ble sjokkerte

Dugstad og Mørck ble mot slutten av 2017, kjent via en felles venn. Da hadde Dugstad allerede forsøkt å spille med en annen kamerat, uten å ha fått det til å funke. I en SMS hørte han derfor om Mørck ville spille i band sammen.

– Jeg sa at det kunne vi prøve på. Men jeg var ikke sikker på om jeg kunne spille gitar bra nok. Heldigvis gikk det fint, forteller Mørck på telefon med TV 2.

Da duoen spilte sammen for første gang ble de sjokkert over én ting.

– Vi spilte faktisk låten Signs, som vi spilte på blindaudition i The Voice. Da vi satt og hørte på opptaket etterpå, hørte jeg ikke hvem som sang hvilken stemme. Da tenkte jeg: Dette er et kjempegodt utgangspunkt. Til og med min daværende kjæreste klarte ikke høre forskjell. Det var veldig kult, forteller Dugstad.

I 2018 bestemte de seg derfor for å satse på bandet, og siden da har det vært full klaff.

En fordel

Til vanlig jobber Mørck som teaterlærer, mens Dugstad er daglig leder på Gitarhuset Megastore på Alnabru. Hittil har de ikke klart å leve av musikken, men de har en drøm om at de en gang skal klare å delvis leve av silkestemmene sine.

Både Dugstad og Mørck har en relativ lik bakgrunn. Mens Dugstad stjal gitaren til storebroren sin, mens han sparte lommepengene til sin egen, ble Mørck sendt på auditioner til musikaler.

I tillegg har de begge en fascinasjon for opera, og i bagasjen har de begge en klassisk musikkbakgrunn. Det tror de har vært en fordel.

– Vi har opplevd noen ganger at vi har glemt hvilken stemme vi synger, også har vi byttet uten å ha tenkt over det. Og det har jo gått helt fint, forteller Mørck.

– Ikke noe The Voice-deltaker

Så langt har Ash & Thorns imponert stort i The Voice. Men at duoen skulle bli en av deltakerne, var ikke gitt.

– Vi gikk mange runder for oss selv, før vi bestemte oss for å ta en sjanse, forteller Mørck.

– Vi er jo ikke noe typisk The Voice-deltaker. Vi har ingen ambisjoner om å stå å synge coverlåter, uansett hvor mye folk som kommer. Coverlåter er ikke vår greie.

Likevel valgte duoen å sende inn en søknad.

– Vi ble jo sterkt oppfordret til å søke. Men det som kanskje vippet det over til av vi ønsket å være med, var at vi opplevde å bli tatt seriøst. Vi har fått lov til å være Ash & Thorns. Det var vi veldig tydelige på. Vi skulle være en duo, og ikke Rasmus og Rolf, forteller Mørck.

UTYPISK: Ash & Thorns mener de ikke er en typisk The Voice-artist. Foto: TV 2

– Har skapt hodebry

Da de ble oppfordret, satt Dugstad med samme tanke som han tror resten av Norge fikk da de så Ash & Thorns på TV-skjermen for første gang.

– Vi ble litt overrasket, og tenkte: Okei? Vi er jo en duo. Jeg tror vi hadde veldig mye av den samme følelsen som publikum har hatt: Hva gjør de der? De er jo en duo, de er jo ikke The Voice, sier han.

Det er ikke vanlig at en duo deltar i den norske versjonen av The Voice, men det har skjedd i andre lands versjoner av programmet. At det nå er med en duo i den norske versjonen av The Voice, tror Dugstad har skapt litt hodebry for produksjonen.

– Det at vi ønsket å være Ash & Thorns, har nok vært litt hodebry for dem, ja. Da vi møtte Charlotte i duellen, tullet vi litt med at det var feigt å være to mot en. Det blir jo litt merkelig, innrømmer han.

Selv om han tror produksjonen har klødd seg i hodet både en og to ganger, sier Dugstad at de har blitt tatt godt i mot, og at det har vært en god balanse.

– Vi har ikke fått noe særbehandling eller noe, sier han.

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra The Voice-produksjonen om duoens deltakelse i programmet.

Truffet en nerve

I løpet av konkurransen har både mentorer og seere latt seg fascinere av duoen. Flere har også sammenlignet dem med den ikoniske folk-duoen Simon & Garfunkel.

– Vi opplever at vi gjør en greie som kanskje er litt smalt, men som vi har fått tilbakemeldinger på, både fra mentorer og andre at: Ja, det er smalt, men når det funker så treffer det ganske mange, forteller Mørck.

– Ut ifra den responsen vi har fått, virker det som at vi har truffet en nerve. At de som det treffer, har blitt truffet ganske hardt.

Og tilbakemeldingene har ikke latt vente på seg.

– Det har vært utelukkende positivt, men det har til tider vært ganske overveldende, faktisk. Det har vært veldig fint, men det har nesten blitt til at jeg har fått dårlig samvittighet. Jeg har ikke helt klart å tatt alt innover meg, forteller Mørck.

Første knockout-runde

I fredagens episode av The Voice kjemper Ash & Thorns om en plass videre i konkurransen, i en knockout-runde mot Sverre Eide (26) fra Ålesund.

I «knockout» har mentorene Ina Wroldsen (36), Yosef Wolde-Mariam (43), Espen Lind (49) og Tom «Matoma» Stræte Lagergren (29) satt sammen to og to fra sine team, som skal synge hver sin sang.

Det er mentoren som bestemmer hvem som blir med videre til live-sendingene. Den som ikke blir valgt, er ute av The Voice.

Disse artistene konkurrer også i fredagens episode:

Team Espen: Julian Dein (23) fra Bjørkelangen mot Knut-Sigurd Bygland (34) fra Arendal.

Team Yosef: Amalie Haugen Øvstedal (24) fra Molde mot Christiane Roald (23) fra Oslo.

Team Ina: Julie Stokke (22) fra Trondheim mot Sarah Bøhn (26) fra Fillipinene og Kolbotn.

Team Matoma: Camilla Sørensen (25) fra Asker mot Linn Kristin Mæland (25) fra Karmøy.

