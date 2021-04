Kritiserer sprikende budskap om gjenåpning: – Skaper forvirring

Statsminister Erna Solberg (H) understreket i Stortinget onsdag at regjeringen ikke setter noen dato for framdriften av gjenåpningen fordi det er så mange usikkerhetsmomenter.

De siste dagene har det likevel kommet flere uttalelser i mediene om hva som skal til for å starte gjenåpningen i Norge.

Ledelsen i FHI mente R-tallet må ligge under 1 i uker og kanskje måneder før landet kan gjenåpne, mens beskjeden fra Helsedirektoratet var at antall koronatilfeller må godt under 200 per døgn. Helsedirektøren sa også at første trinn i gjenåpningen kunne komme i gang i slutten av mai.

Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserer regjeringen for å ha et sprikende budskap og tror dette kan skape forvirring i befolkningen.

– Når det ikke er satt en dato, bør man ikke gi inntrykk av at det er en klokke som tikker, sier Støre fra Stortingets talerstol.

Han oppfordrer regjeringen til å ha bedre kontroll på kommunikasjonen og budskapet som går ut.

Kritikk fra Høyre-topp

Også internt i Høyre får helsemyndighetene kritikk for kommunikasjonsstretegien.

– Akkurat nå synes jeg det har vært sprikende signal fra myndighetspersoner. Noen angir smittetall, andre er opptatt av R-tall, og noen er veldig opptatt av vaksinepass, sa Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder, etter Solbergs redegjørelse i Stortinget onsdag.

Helleland ber regjeringen være tydligere i sitt budskap.

– Det er bedre at regjeringen har pressekonferansen enn at det skapes forvirring gjennom uttalelser som spriker i alle retninger i alle kanaler, sa Helleland.

Forstår kritikken

Erna Solberg forstår kritikken fra opposisjonen om at de ulike uttalelsene om hva man skal følge med på av R-tall, smittetall og innleggelser, kan forvirre folk.

– Det er vanskelig for oss av og til. Det er masse medieoppslag hver dag, alle her spør oss og alle andre om synspunkter og så kommer det ulike oppslag. Så er det ikke alle som har lest hele saken, eller ser alle forbeholdene som er med, og da kan kommunikasjonsstrategien være litt vanskelig. Det kan jeg forstå Jonas Gahr Støres kritikk av, sier Solberg.

– Samtidig er det litt prisen for at vi har vært så åpne, legger hun til.

Hun sier det er bra at man har hørt litt uenighet i pandemien, og at folk ser at man sier litt forskjellige ting.

– Men det har en kommunikasjonsmessig utfordring for å få budskapet ut til folk, det er det ingen tvil om, sier Solberg.

– Støtter prioritering

Regjeringen la onsdag frem sin plan for hvordan de skal gjenåpne samfunnet med en trinnvis plan.

– Jeg tror det er en bred enighet om at det er data, ikke dato, som må bestemme når vi kan åpne, sier Støre.

Han støtter regjeringens valg om å prioritere lettelser for barn og unge først.

– Jeg er enig med statsministeren i vektleggingen av barn og unge og en gradvis gjenåpning av næringslivet. Jeg er også enig i at vi bør tilstrebe å komme tilbake til regionale og kommunale tiltak som bedre kan gjenspeile situasjonen der, sier Støre.

Kan få konsekvenser

Ap-lederen tror det vil ta tid før Norge kan starte en gjenåpning.

– Slik statsministeren kan tolkes når hun legger frem denne planen så er det ganske langt fram i tid. Vi har flere uker foran oss med nedstengning. Det betyr at konsekvensene kan bli alvorlige og mer alvorlige for de som er utsatte, sier Støre.

Arbeiderpartiet har derfor laget en liste med det de mener skal vektlegges i ukene som kommer:

1. Vaksine. Vi må arbeide for å få nødvendig vaksine. Prognosen er at det kommer flere vaksiner i stort antall og det er bra. Jeg forutsetter at regjeringen gjør alt de kan for å sikre Norge vaksine etter planen og om nødvendig ta nye grep.

2. Importsmitte. Vi er nødt til å sikre at importsmitten ikke spiller oss nye puss. Det har vært svakheten helt siden Italia-flyene i mars 2020. Det var medvirkende til første, andre og tredje smittebølge, vi kan ikke la det føre til en fjerde. Det er ikke sånn at grensen må være stengt, men det må være kontroll.

3. Testkapasitet. Vi må ha en kraftig økning i test og analysekapasitet. Jeg tror vi mangler mye i ressurser for å få til den massetestingen regjeringen nå tar til orde for. Jeg tror det er riktig strategi, men det må følges opp konkret.

4. Krisepolitikk. Vi må føre en rettferdig krisepolitikk som sikrer at de som blir rammet av denne krisen, og den rammer som vanlig urettferdig og ulikt, blir sett. Vi må gå gjennom de krisepakkene vi har for å sikre at dette er godt nok.