80 kilo om vinteren - under 70 til OL

De beste norske roerne har nå vært på samling i Varese i Italia hvor det også skal arrangeres EM denne helgen. På plass der er også veteranene Kristoffer Brun og Are Strandli.

– Vi to har fått noen kilometer sammen i båt og det har vært gode forberedelser. Det er jo halvannet år siden vi to konkurrerte sammen, så det skal bli sabla spennende å se hvordan dette fungerer, spesielt med tanke på at det blir i en annen vektklasse enn vi pleier å ro i, sier Kristoffer Brun.

Duoen skal ro i åpen klasse, blant tungvekterne, i dette mesterskapet og også i verdenscupen fram mot OL. Forklaringen er denne:

– OL er det store målet og vi ønsker å bruke lengst mulig tid på å gå ned i vekten som kreves for å ro i vår klasse, lettvekt, det er jo under 70 kilo, sier Are Strandli til TV 2.

Om vinteren veier Brun og Strandli omlag 80 kilo, de har altså en jobb å gjøre på dette området fram til OL. Det gjenstår cirka seks kilo før de er i matchvekt.

– Egentlig så er det jo logisk at vi utsetter dette og tar det over lengre tid. Man blir jo litt skjør i en slik prosess hvis man skal ned for mange kilo på kort tid. Og for å unngå sykdom og kunne stille best mulig forberedt til OL så gjør vi det på denne måten. Dessuten så tror vi at det er gunstig å få litt tøffere matching, sier Kristoffer Brun.

– Det er jo ikke slik at vi anser oss som sjanseløs i åpen klasse, selv om gutta her nok i utgangspunktet ror fortere enn oss, sier Strandli.

– Hva er realistisk resultatmessig i EM?

– EM kommer jo tidlig, men vi håper å kunne kjempe om finaleplass. I OL håper vi å kunne kjempe om gullet, forklarer Strandli.

Duoen har rodd sammen i over 12 år og vant VM i 2013.