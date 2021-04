Disse feriehusene rives vekk før sommeren

Samtidig som flere innser at det blir vanskelig med utenlandsferie også i sommer, blir utleiehus og -hytter ved sjøen stadig mer populære. Hos Finn Reise blir de aller dyreste feriehusene leid ut i rekordfart.

Sommeren nærmer seg, og trolig er det mange som håper på en ferie i varmere strøk. Det er imidlertid fortsatt uklart hva som vil skje med de ulike koronatiltakene i månedene som kommer.

Regjeringens råd om å unngå unødvendige reiser til utlandet varer foreløpig til 15. mai, og statsminister Erna Solberg var onsdag tydelig på at man heller ikke bør legge utenlandsplaner til den første sommermåneden.

– Vår anbefaling kommer nok til å vare til ut juni, fordi de fleste steder fortsatt vil slite med at de ikke har kommet så langt i pandemibekjempelsen, sier Solberg.

Høyeste prisklasse rives vekk

Som følge av den store usikkerheten rundt hvilke reiseregler som vil gjelde, planlegger mange for nok en ferie i eget land. Det merker Finn.no, hvor tusenvis av nordmenn leier ut sine feriehus og hytter til sommeren.

– Folks fokus har raskt flyttet seg fra vinterhytter til sjø- og sommerhytter. I februar, mars og april er trafikken på feriehus dobbelt så stor som på samme tid i fjor, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge.

Det er særlig én prisklasse som har gått som varmt hvetebrød – de aller dyreste feriehusene. Av feriehus ved sjøen som koster mellom 70.000-110.000 kroner for leie per uke er det kun fire ledige i hele Norge i uke 27.

Terje Berge, kommersiell direktør i Finn Reise. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Og det er uka før fellesferien begynner. I den første uka av fellesferien er det tre ledige av disse i hele Norge, før det bare er to ledige uka etter, sier Berge.

Det samme gjelder for uke 30, mens det er tre ledige feriehus i den høye prisklassen i uke 31.

– Det er altså kun 14 ledige feriehus til sommeren i denne prisklassen, og disse hyttene er allerede leid ut i flere uker. Folk flest skjønner at det blir norgesferie og planlegger deretter. Flere familier slår seg sammen og bestiller sammen, og det er mye penger blant folk, sier Berge.

Fortsatt muligheter

Berge forteller at de dyreste feriehusene aldri før har blitt leid ut så raskt før sommeren.

Som et eksempel trekker han frem et hus på 317 kvadratmeter ved sjøen i Kristiansand som koster mellom 75.000 og 110.000 kroner i uka å leie, og som nå er utleid fra 9. juli til 7. august.

Dette feriehuset i Kristiansand er utleid fra 9. juli til 7. august. Prisen ligger på mellom 75.000-110.000 kroner i uka. Foto: Finn.no Les mer Dette feriehuset i Kristiansand er utleid fra 9. juli til 7. august. Prisen ligger på mellom 75.000-110.000 kroner i uka. Foto: Finn.no Les mer Dette feriehuset i Kristiansand er utleid fra 9. juli til 7. august. Prisen ligger på mellom 75.000-110.000 kroner i uka. Foto: Finn.no Les mer Dette feriehuset i Kristiansand er utleid fra 9. juli til 7. august. Prisen ligger på mellom 75.000-110.000 kroner i uka. Foto: Finn.no Les mer Dette feriehuset i Kristiansand er utleid fra 9. juli til 7. august. Prisen ligger på mellom 75.000-110.000 kroner i uka. Foto: Finn.no Les mer Dette feriehuset i Kristiansand er utleid fra 9. juli til 7. august. Prisen ligger på mellom 75.000-110.000 kroner i uka. Foto: Finn.no Les mer

For de som ser etter hytter i prisklassene under de aller dyreste, finnes det fortsatt muligheter.

– Snittprisen for hytter for feriehus ved sjøen til sommeren ligger på cirka 25.000 i uka. Det er enda mulighet til å leie en sjøhytte som de fleste vil ha, men jo lenger man venter, jo lengre fra sjøen får man leid, sier Berge.

Best sjanse til å leie bolig ved sjøen gjennom Finn.no finner du nå i Kristiansand, hvor det fortsatt er 116 ledige feriehus og hytter ved sjøen. I Hvaler er det 44 ledige, mens Arendal har 42 og Kragerø har 38.

– Noen av disse hyttene har én uke ledig, mens andre har to uker ledig. Det varierer, men de fleste mangler kun få uker på å være helt utsolgt i juli, sier Berge.

Ikke vent for lenge

Direktøren mener det er tydelig at folk skjønner at det blir ferie i utlandet til sommeren, og forteller at mange har endret utenlandsbestillingene sine til sen høst og vinter i stedet.

– Man ser det også på Finn Båt, hvor det har vært dobbelt så mange søk etter båtplasser i år. Det har også vært historisk få båter til salgs, sier Berge.

De som ikke eier hytte ved sjøen, men som fortsatt ønsker å tilbringe sommerferien i et hus eller hytte ved sjøen, oppfordres til å skynde seg.

– Man bør absolutt raske på om man skal få en hytte nær sjøen. Jo lenger man venter, jo lengre fra sjøen får man leid hytte, gjentar Berge.

– Er det noen som bestiller utenlandsferier?

– I forkant av påsken var det positive tendenser for flybestillinger, dog på lavt nivå i forhold til før pandemien. Det er meget få som bestiller utenlandsferie nå, og de som bestiller, gjør dette tett på avreisetidspunktet, sier Berge.