Det er ikke hver dag at en 18 år gammel BMW blir solgt for rundt 2 millioner kroner. Men akkurat det skjedde nylig i USA.

Bilen er en 2003-modell BMW M5, som lå til salgs hos enthusiastauto i Cincinnati. Forhandleren er spesialist på M-bilene til BMW – og hadde fått tak i en særdeles strøken M5.

Bilen har kun hatt en eier, var såvidt innkjørt med 5.000 kilometer på telleren – og beskrives som helt strøken.

Før salg ble det tatt omfattende service og vedlikehold på motor og drivverk og satt på nye dekk (de originale fulgte selvsagt også med) – slik at bilen var nøkkelklar til ny eier.

Den pakken var det tydeligvis mange som fikk tenning på. Bilen ble ganske enkelt revet bort.

Facelift-utgaven av M5 fikk de tøffe angel-eyes-ringene i hovedlyktene.

Frysninger

BMW M5 er en betegnelse som kan gi bilentusiaster frysninger. Den er nemlig synonym med diger motor og sportsbilytelser – samtidig som komfort og plass er ivaretatt. En drømmebil for de som ikke kan kjøpe seg sportsbil, fordi de trenger noe som er mer praktisk.

Har du rukket å leve noen år, er det dessuten noe ekstra spesielt med E39-generasjonen. Den kom rundt årtusenskiftet – og var første M5 med V8-motor.

Dessuten er både karosseriet og interiøret etter manges mening noe av det mest elegante og vellykkede BMW har klart å levere. Og det sier egentlig ikke så rent lite.

Kraftkilden er en 5-liters V8-er på 400 hk. Selvpustende betyr ingen turbo eller kompressor.

En av de siste

Produksjonen av E39 M5 varte ut 2003. Men den siste årgangen var det ikke mange bilene som ble produsert. Det er også noe av forklaringen på hvorfor bilen vi omtaler her ble såpass dyr.

Broom var så heldige å få kjøre alle generasjonene av BMW M5 i forbindelse med lanseringen av dagens utgave (også den med V8-motor). Det er ingen som helst tvil om at E39-utgaven er noe helt for seg selv. Akkurat passe "analog" – med selvpustende motor og manuell girkasse – men likevel moderne nok til at ytelser, komfort og et passelig nivå av utstyr er på plass.

Det må kunne kalles et ryddig interiør, i et 18 år gammle bil. BMW satte en ny standard med sin E39-generasjon av 5-serie.

Fortsatt rask

Særlig da vi fikk teste den mot tidligere generasjoner, merkes det at E39-utgaven var den som virkelig fikk fart på seg. Selv i dagens målestokk er dette en rask bil.

Med 400 hk klarte den 0-100 km/t på rundt 5 sekunder blank. Lydbildet, frasparket – og måten bilen ligger på veien satte standarden i sin tid.

Selv 18 år senere er dette en bil som virkelig får fram smilet.

Skapte trend

BMW 5-serie skapte forøvrig en aldri så liten trend, da de laget såkalte "angel eyes" på facelift-utgaven av 5-serie. Det var to lysringer i hver av hovedlyktene, som i sin tid var både nyskapende og tøft.

Etterhvert ble det mer og mer vanlig med slike lyssignaturer. Men her var BMW tidlig ute. Facelift-modellene av M5, som kom fra modellår 2001, fikk disse ettertraktede angel eyes-lyktene.

Ansiktsløftningen inkluderte også nytt og bedre infotainmentsystem - med en stor 16:4-skjerm.

Fire enderør bak er blant svært få detaljer som forteller omverden hva slags beist dette faktisk er.

Lav pris i Norge – en stund

For noen år siden var det ganske bra tilgang på E39 M5 i Norge. Men de siste par årene har det tørket ut. I skrivende stund finnes det rett og slett ikke ett eneste eksemplar til salgs på Finn.no.

Har du en godt holdt, original bil med solid historikk, sitter du på en svært ettertraktet bil.

En periode kunne du få pene eksemplarer av E39 M5 til under 350.000 kroner. Hvis du kjøpte på den tiden, kan du gni deg i hendene nå. I dag er nemlig startprisene rundt 400-500.000 kroner, avhengig av tilstand, historikk og kilometerstand.

Har du en slik bil, eller en hvilken som helst eldre M5 i god stand, er det bare å passe godt på den. Det er mye bedre enn penger i banken!

Det går an å sitte i de baksetene her ...

