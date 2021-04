Sara (21) får stor oppmerksomhet for Youtube-videoer: – Folk tror jeg er dum

Sara Høydahl har alltid vært fascinert av døden.

I 2016 startet hun YouTube-kanalen sin, og etter et år på plattformen begynte hun å lage videoer om «true crime» og konspirasjonsteorier. Da skjøt seertallene til værs, og nå har hun over 100.000 abonnenter.

– Den første konspirasjonsteorien jeg hørte om, var Mandela-effekten. Etter det ble jeg hektet, forteller hun.

I en fersk episode av TV 2-serien «Ekte» forklarer Høydahl mer om hvordan hun ble hektet på konspirasjonsteorier:

Tror på få av teoriene selv

Av alle temaer Sara lager YouTube-videoer om, er det konspirasjonsteorier som genererer mest blandede reaksjoner.

I videoene presenterer hun argumenter som taler både for og imot teoriene.

– Folk synes jeg er dum som fremstår som at jeg tror på det, selv om det er veldig få av de jeg egentlig tror på, sier Høydahl.

En av teoriene hun imidlertid ikke fullstendig utelukker, er den såkalte «27 Club».

Konspirasjonsteorien handler om at en rekke kjendiser som døde da de var 27 år gamle, egentlig ikke døde, men flyttet på en øde øy sammen for å leve et anonymt liv. For eksempel Amy Winehouse, Kurt Cobain og Tupac Shakur.

– Gift for kritisk tenkning

Professor på NTNU, Asbjørn Dyrendal, er en av landets fremste eksperter på konspirasjonsteorier. Han hevder at alle tror litt på minst én konspirasjonsteori.

– Hvorfor blir vi så fascinert av konspirasjonsteorier?

– Én av årsakene til det er at vi får anledning til å leke detektiv. Den følelsen av at man er med på å oppdage noe nytt og viktig, og at man er spesiell, som har innsikter de fleste andre mangler, sier han.

FORSKER: Asbjørn Dyrendal er professor på NTNU og har forsket mye på konspirasjonsteorier. Foto: Screen Story/TV 2

Dyrendal mener at bare det å bli eksponert for konspirasjonsteorier, har en skadelig effekt i seg selv.

– Det reduserer mellommenneskelig tillit, og tillit til det politiske systemet. Det er som gift for fornuftig, kritisk tenkning, sier han.

Liker å tro de er kritiske

For Sara er det viktig å få frem at hun ikke tror på alle konspirasjonsteoriene hun lager videoer om selv.

– Hva tenker du om at dine videoer kan bidra til at noen tror på konspirasjonsteorier som ikke er sanne?

– Jeg håper egentlig ikke at de gjør det. Selv om jeg legger frem det folk anser som bevis, så liker jeg å tro at de også er kritiske.

YouTuberen påpeker at det er viktig å ikke tro på alt man ser på nettet.