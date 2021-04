Avslører nye detaljer om Woods-ulykken – slo hodet tre eller fire ganger

I løpet av uken vil politiet i Los Angeles komme med nye opplysninger om bilulykken Tiger Woods var involvert i, melder amerikanske TMZ.

Det normalt velinformerte nettstedet kommer samtidig med ny informasjon om saken. De hevder å ha fått bekreftet at politiet vil gi hastigheten skylden for bilulykken golfstjernen havnet i 23. februar.

Det var da Woods var på vei for å gi en golfleksjon til NFL-stjernen Drew Brees at han mistet kontrollen over bilen og krasjet i et tre i på andre siden av veien.

I ULYKKE: Tiger Woods. Foto: Ryan Kang

Fikk nei til ransakelsesordre

Etterforskerne har siden ulykken gjennomgått bilens «svarte boks» for å kartlegge årsaken til at Woods kjørte av veien.

Ifølge TMZ viser data innhentet fra bilens kjørecomputer at Woods akselererte opp i høy hastighet rett før han kjørte av veien. Politiet vet imidlertid ikke om Tiger Woods var ved bevissthet da han mistet kontrollen over bilen, skriver Sporten.dk.

Politiet har ikke fått godkjent en ransakelsesordre for Woods’ mobiltelefon, noe som har ført til at de ikke har hatt mulighet til å undersøke om golfikonet snakket i mobiltelefonen eller sendte SMS’er mens han kjørte, og dermed ble distrahert da han satt bak rattet. Retten mente at politiet ikke hadde nok grunn til å kreve en ransakelsesordre for å gjennomgå Woods’ telefon, opplyser TMZ.

Tiger Woods selv har så langt ikke vært i stand til å gi politiet ytterligere informasjon om ulykken, og hva som gikk galt. TMZ opplyser at Woods slo hodet sitt tre eller fire ganger på et hardt området rundt førersetet da bilen havne utenfor veien, og dermed ikke kan gjøre rede for hendelsesforløpet.

Tidligere har politiet informert om at årsaken til ulykken var funnet, men at den ikke ville bli offentliggjort fordi den var «privat». Det har åpenbart endret seg nå.

Bilbeltet reddet livet

Sheriff i Los Angeles County Alex Villanueva sa ifølge Los Angeles Times at golfstjernen var heldig som er i live etter ulykken. Politiet opplyste på en pressekonferanse at golfstjernen brukte bilbelte og at det trolig bidro til å redde livet hans. Politiet har også bekreftet at Woods ikke var påvirket av verken piller eller alkohol da ulykken inntraff.

Woods pådro seg flere åpne brudd i ulykken utenfor Los Angeles. Under operasjonen ble en stang plassert på skinnebeinet til 45-åringen, mens skruer ble festet til ankelen.

– Tiger og hans familie vil gjerne takke dere alle for den fantastiske støtten som familien har fått de siste dagene, skrev familien i en uttalelse, som ble avsluttet med en oppfordring om å fortsatt respektere ønsket om privatliv.

Woods har i mange år vært totaldominerende i golfen. Han har vunnet 15 majorturneringer i karrieren sin. Han har 82 seire i PGA-touren.