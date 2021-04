Onsdag presenterte statsminister Erna Solberg planen for den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Planen har fire trinn, alle med ulike lettelser av koronatiltakene.

Barn og unge vil bli prioritert først i gjenåpningen, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, sier at åpningsplanen er et steg i riktig retning, men at reiselivet fremdeles søker flere svar.

– Det er fortsatt stor usikkerhet for de hardest rammede bransjene, og dagens plan ga ikke den sikkerheten som er nødvendig for å planlegge for å ta ansatte tilbake for disse.

Virke-direktøren sier imidlertid at han er glad for at regjeringen nå har noen prinsipper å forholde seg til.

– Om denne planen lar seg gjennomføre, så vil vi kunne få en gradvis åpning av reiselivet, som forhåpentligvis vil få en god sommersesong.

Mangler dato

Gjenåpningsplanen inneholder ikke datoer.

– Takten i gjenåpningen i Norge må bygge på data, ikke på datoer, sa statsminister Solberg, da planen ble lagt frem i Stortinget.

Horneland Kristensen sier at han gjerne skulle sett at virksomhetene hadde konkrete datoer å forholde seg til.

– Om du for eksempel har ti permitterte ansatte, så vil du nok ikke tørre å hente dem tilbake før du er helt sikker på at det er trygt å åpne.

Virke-direktøren sier videre at han håper at de hardest rammede bedriftene vil bli kompensert for å måtte holde stengt.

– Regjeringen må snarest mulig forlenge lønnsstøtteordningen, opprette en refusjonsordning for arbeidsgiverperioden for nye permitterte og sette ned renter og ytterligere utsette innbetaling av skatter og avgifter, sier han.

– Positiv

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, er på sin side fornøyd med det hun beskriver som å være en «overraskende konkret plan».

– Solberg tar selvfølgelig flere forbehold, men gir samtidig signaler om at det kan bli åpnet for skjenking flere steder allerede om én uke, da Bent Høie går på talerstolen 14. april. Det er veldig positivt.

FORNØYD: Devold fra NHO sier at gjenåpningsplanen var overraskende konkret. Foto: Arne Rovick/ TV 2

– Det betyr at mange ansatte kan komme tilbake på jobb, og at de dermed tar ansvar for norske arbeidsplasser, sier hun videre.

Vaksinesertifikat

Statsministeren bekreftet også at de nå jobber med å få på plass et koronasertifikat, samt egne råd for koronavaksinerte.

– Det kan for eksempel være aktuelt å åpne opp for fritak fra hjemmekontor og at én husstand kan få besøk av flere. Vi vil også se på reglene for smittekarantene, innreisekarantene og ventekarantene for dem som er vaksinerte, sa statsministeren.

Også det er Krohn Devold glad for å høre.

– Om man deler året opp etter når de norske gjestene er viktige for reiselivet, så er det i juni og juli, mens i august og september så er det utenlandske gjester som gjelder. Det å da ha et vaksinepass som åpner for at det også kan komme utenlandske gjester til Norge, det er viktig, sier hun.

Hun er også glad for at de mange sårbare personene som har vært isolert fra samfunnet, nå kan få muligheten til å komme seg ut.

– Dropp utenlandstur

Statsminister Erna Solberg sier at nordmenn ikke bør planlegge utenlandsreiser i første sommermåned.

Hun støtter dermed justisminister Monica Mæland, som tirsdag sa til TV 2 at hun ikke anbefaler folk å bestille ferie i utlandet i juni.

GJENÅPNINGSPLAN: Statsminister Erna Solberg presenterte gjenåpningsplanen, onsdag. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Planlegger du for noe senere enn juni, må du ha avbestillingsforsikring, sa Solberg under pressekonferansen.

Hun sier at det sikkert kommer til å være en del land som du kan reise fra, uten å måtte gå i karantene i Norge. Statsministeren tror imidlertid at anbefalingen om å ikke reise på unødvendige reiser kommer til å vare ut juni.

– Jeg tenker at reiselivsnæringen skal planlegge for mange norske reisende, sier statsministeren og fortsetter:

– Jeg håper også at de utenlandske turstiene kommer tilbake når mange av dem har ferie i august og september, men det er med alle forbehold. Vi får håpe at de andre landene i Europa har kommet langt i vaksineringen.