Gro Hammerseng-Edin blir landslagstrener

Gro Hammerseng-Edin er en av tidenes mest meritterte norske landslagsspillere. Nå har hun blitt hentet inn av håndballforbundet for å trene jentelandslaget (LK06)

– Først og fremst gleder jeg meg veldig. Dette er kjempespennende. Det er en ære å få ta en sånn rolle. Det har vært en prosess å komme dit, men det kjennes veldig godt. Tanken om å benytte kompetansen min har vokst og det å kunne gi noe tilbake kjennes fint, sier Hammerseng-Edin.

Den tidligere landslagskapteinen skal inn i en 40 prosent stilling og lede jentene sammen med Ane Mällberg. Trenertalentet var en av grunnene til at Hammerseng-Edin valgte å takke, ja til jobben.

28 år gamle Mällberg ble i 2020 tidenes yngste kvinnelige hovedtrener på toppnivå i Norge da hun tok over som hovedtrener for Rælingen. Og hun har ikke ligget på latsiden. Hun har fullført nivå fire i trenerutdanningen mens hun har hatt delt hovedansvaret for juniorlandslaget født i 00/01.

– Det er viktig at jeg kom i team med noen som har mer erfaring på gulvet Det er en dame som har mye av det jeg ikke har. Hun har tatt utdannelsen og har trenererfaringen. Selv har jeg gått landslagsskolen fra 14-15 års alderen og har så til de grader kulturen inn under huden. Ane synes det det fint med en med den toppidrettserfaringen. Det blir et bra team, mener 39-åringen.

Hammerseng-Edin ble kontaktet av landslagssjef, Thorir Hergeirsson som ønsket å høre om hun ville vurdere en sånn type jobb og satte henne i kontakt med tidligere landslagskeeper, Jeanette Nilsen.

Thorir Hergeirsson tok kontakt med den tidligere landslagskapteinen. Foto: Aleksandar Djorovic / NTB Foto: Aleksandar Djorovic

– Norges Håndballforbund gleder seg veldig over å få Ane og Gro som trenere for LK06. De kommer inn med ulik erfaring, og vi har stor tro på at de vil utfylle hverandre på en veldig god måte. Gro med sin spiller- og ledererfaring etter mange år i topphåndballen både internasjonalt og nasjonalt, og Ane med sin trenererfaring fra både senior- og yngre nivå. På hver sin måte vil de bli gode støttespillere for spillerne i deres vei til å nå sitt potensial, sier seksjonsleder for spill og trening i Norges Håndballforbund, Jeanette Nilsen.

Hammerseng-Edin har ikke hatt store trenerambisjoner etter at hun la opp, men tanken har vokst på henne. Blant annet i samtaler med tidligere landslagssjef, Marit Breivik.

– Trenerambisjonen var ikke så tydelig for meg da jeg slutta. Da var jeg nok på et sted hvor det var godt å prøve seg på andre roller. Men jeg har skjønt at jeg sitter på så mye erfaring og kunnskap. Jeg har mye erfaring med teamarbeid og lag så sånn sett er det ikke overraskende at jeg nå havner i det sporet.

– Har du hatt samtaler med Marit Breivik om jobben?

– Marit sådde tidlig noen frø. Men jeg sa til henne etter at jeg takket ja at jeg antagelig kom til å ringe henne ofte, smiler hun.

Gro Hammerseng, Larvik

Hammerseng-Edin kan blant annet skilte med tre EM-gull, et OL-gull og to VM-sølv. Mellom 2000 og 2010 spilte hun 167 kamper og scoret 631 mål. Hun vokste tidlig frem som en kaptein og det er toppidrettserfaringen og lederegenskapene hun håper å kunne ta med seg videre inn i trenerjobben.

– Det er kjempeinspirerende å ta del av den kulturen hvor så mange vil utvikle seg. Jeg gleder meg til å lære av mange dyktige folk og kunne bidra inn i diskusjoner og samtaler om håndball. Det de setter pris på med meg er at jeg tør å mene og være uenig. Jeg er veldig engasjert, men vil understreke at jeg også er veldig ydmyk siden jeg har så lite trenererfaring, men jeg hviler godt med at jeg har enormt med håndballkompetanse.

Hammerseng-Edin har tidligere tatt til orde for at flere kvinner må tørre å satse på trenerdrømmen. Nå håper hun selv å gå foran som en inspirasjon.

– Jeg har lenge stilt spørsmål ved hvorfor så få kvinner velger å gå den veien. Det er kjempegøy å se Ane som har gått den veien. Kvinner som Marit Breivik, Mia Hermansson Høgdahl, Tonje Larsen og Kristine Borgersen-Lunde har gått foran. Jeg tror jeg har mange kvaliteter i en trenerrolle.

Hun håper også å kunne være med på å skape trygghet og kunne være en god rollemodell for unge spillere.

– Jeg husker selv hvor stort det va å være på samlinger og å følge drømmen. Jeg husker hvor sårbar jeg var i den rollen og hvor mye positivt en trener kan bidra med. Jeg er veldig klar over hvilken effekt og påvirkning jeg kan ha i enn sånn rolle. Det er en fase hvor man er lett påvirkelig og det er viktig å møte en trener som kan bidra med idrettsglede og et konkurranseelement.

– Men er dette starten på en større plan. Å en dag lede håndballjentene i et trenerteam?

– Akkurat nå er fokuset at jeg gleder meg til å gå inn i den rollen her. Jeg har ingen store hårete, ambisjoner og mål. Så vet jo jeg også at ting kan dukke opp under veis, men nå er alt ferskt og nytt og jeg få begynne med en ting av gangen. Det blir godt å bli kjent med Ane og starte på en trenerjobb og i et team sammen.

Hammerseng-Edin skal inn i en 40 prosent stilling. I tillegg vil hun bygge videre på trenerutdanningen og fullføre studiet, coaching og ledelse ved universitetet i Vestfold.

– Det blir gøy å kunne være i et miljø hvor man er opptatt av verdier. Samspill og lagarbeid ligger i bunn i et miljø hvor det er lov å ha store drømmer. Det er plass til ambisjoner og det er lov å drømme stort. Den kombinasjonen liker jeg veldig godt.