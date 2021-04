Moren ville ikke date – da tok sønnen Andreas (36) grep

For å få fart på datinglivet til sin mor, har Andreas Enehaug (36) laget en video som viser hvilken drømmekvinne hun er. Han håper det nå vil strømme på med friere slik at han kan velge og vrake på hennes vegne.

Det er ikke lett å treffe drømmemannen i dag, det kan Ingrid Hage (64) skrive under på. Mye av dagens datingliv foregår over nettet, med apper og datingnettsider, men det passer ikke for alle å finne noen på den måten.

Ingrid Hage hadde bestemt seg for at hun var for gammel for nettdating, og var på kanten av å gi helt opp på å finne noen å dele livet med – det var da sønnen Andreas Enehaug tok grep.

– Jeg har ikke lyst å være den eneste mannen i min mor sitt liv, hun trenger en jevngammel som hun kan dele livets gleder og sorger med, forteller Enehaug til God morgen Norge.

For å få fart på sakene har Andreas laget en reklamefilm av sin mor, som han håper skal føre til hun kan finne sin store kjærlighet.

REKLAMEFILM FOR MAMMA: Filmskaper Andreas Enehaug håper denne videoen kan skaffe moren en kjæreste. Foto: Skjermdump.

– Jeg som er i en litt yngre garde måtte ta over stafettpinnen og fikse biffen for henne, sier Enehaug om hvorfor han lagde videoen.

Visste ingenting

Hovedpersonen selv var ikke klar over hva Andreas holdt på med, før han viste henne den ferdiglagde videoen. Ingrid var litt skeptisk til å begynne med, men ble også sjarmert av hvordan sønnen har fremstilt henne.

– Det var jo en fin fremstilling av meg dette her, men jeg lurte jo på hva videoen skulle brukes til, forteller Hage.

FINT FREMSTILT: Ingrid ble sjarmert av videoen sønnen hadde laget av henne. Foto: Skjermdump.

Når Andreas fortalte at han hadde tenkt å legge den ut, var Ingrid litt nølende, men til slutt var hun enig i at det var en kreativ og morsom måte å prøve å finne kjærligheten på, når andre alternativer ikke passet henne.

– Jeg har så vidt prøvd litt nettdating, men jeg har en stor sperre for å bla meg gjennom bilder og lese noen få setninger om personen, det får jeg ikke til.

Ingrid ønsker helst å møte noen i det virkelige liv, og tror alderen kan ha noe med det å gjøre. Hun har nå skjønt at det ikke er sånn det er for de yngre generasjonene.

– Jeg ble litt sjarmert av denne kreative varianten, og jeg skjønner jo at det er via nett det skjer i dag, så Andreas hjalp meg litt der.

Tror mange er ensomme

At mange må isolere seg i koronapandemien tror Ingrid har gjort at mange sitter alene, og har hatt det vanskelig for å møte nye folk.

– Det triste er at det bor mange alene i Norge, men det er jo ikke så lett å vite hvor man skal møte de. Koronasituasjonen har endret på måten man møter folk på, sier Hage.

Både Ingrid og Andreas håper derfor at videoen kan få noen som er interesserte til å ta kontakt, slik at noen andre kan få glede av å ha Ingrid i livet sitt også.

Må kunne vise litt følelser

– Jeg ser etter noen som har både dybde og glede. Jeg ønsker meg en partner som er aktiv og trives i naturen, forteller Ingrid.

AKTIV DAME: Ingrid håper hun finner noen som er like glad i å være på fjellet som henne. Foto: Skjermdump.

Hun er også veldig opptatt av at det skal være en balanse mellom de ulike sidene i livet. Og legger vekt på motsetningene mellom aktivitet og hvile, styrke og sårbarhet. Det er også viktig for henne at det er en som kan snakke om følelsene sine.

– Det som kommer minst frem i videoen er jo de mørkere dagene i livet, der du savner noe eller trenger støtte eller nærhet fra andre. Jeg er derfor på jakt etter en mann som tør å vise følelser også, uten å drukne i dem selvfølgelig.

DATE MIN MOR: Andreas Enehaug håper hans reklamevideo kan lokke frem friere til moren Ingrid Hage. Foto: Privat

– Om man er en litt sånn «steinalderfjott» og ikke greier å uttrykke noe, så blir det litt krasj, legger sønnen til.

Gikk ikke helt som planlagt

Videoen har ikke ligget ute så mange dager enda, men det har allikevel kommet inn litt respons – men ikke på den måten de hadde håpet på!

– Det har kommet litt, men det har dessverre kommet mer til meg enn til henne, forteller Andreas med et flir.

– Det må vi jo endre på! Det er en utfordring til dere som har sett videoen å ikke la dere skremme av at det er jeg som har tatt styringen, fortsetter han.

Når det etter hvert kommer inn henvendelser, er det Andreas som skal sortere ut hvem mor Ingrid får velge mellom.

– Det vil ikke si at jeg skal bestemme, hun må jo få velge helt selv, men jeg må jo lage en prioriteringsliste, sier Enehaug.

Dette må til for å kapre Ingrid

For å fange oppmerksomheten til Ingrid er det noen ting hun ser etter i henvendelsen:

– En kort presentasjon om hvem du er og hvorfor du har lyst til å møte meg. Hva er det som har fenget deg med meg?

STOLT SØNN: I videoen kommer det frem at Andreas er svært imponert av moren og alt hun får til. Foto: Skjermdump.

Ellers er hun ikke så veldig kritisk til å kunne møte folk, men sønnen Andreas minner om at alt må først gå gjennom han.

– Heldigvis så må beilerne gjennom mitt filter, så om jeg ikke synes de er god nok så får de et høflig avisningssvar.

Om du ønsker å skrive til Ingrid kan du sende en mail til andreasenehaug@gmail.com.