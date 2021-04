Her blir norske Thea (27) vaksinert på drive-in i USA

– Jeg var veldig redd. Jeg er verdens største pyse når det kommer til nåler, forteller Thea på telefon fra San Francisco.



Hun var både lykkelig for å få vaksine og samtidig kjempenervøs for å bli stukket i armen.

– Så hva skjedde når sprøyten kom?

– Jeg var livredd og så ikke på den. Jeg snudde meg vekk. Du kan se frykten i øynene mine på bildet, sier hun og ler.

– Men det var veldig fin stemning. De gav meg high fives etterpå.

– Tut ved bivirkninger

Thea har tidligere hatt treningsindusert astma. Derfor sjekket hun om det var mulig å få vaksine. Det var det, og da kunne hun bare å registrere seg på nett, velge drive-in eller walk-in og møte opp til time.

MEGA DRIVE-IN: Oakland Coliseum og parkeringsplassen har blitt vaksineområde. Thea var ferdigvaksinert på totalt 25 minutter.

– Det var kjempeorganisert. Hele baseball-arenaen Oakland Coliseum er gjort om til et gigantisk vaksineområde. Soldater og helsepersonell tok i mot oss på parkeringsplassen og stilte nødvendige spørsmål. Deretter kjørte vi inn i et telt, fikk vaksine i armen, ventet 15 minutter og så kjørte vi hjem.

– Satt du i bilen hele tiden?

– Ja. Og hvis man hadde bivirkninger skulle man bare tute, så kom de løpende.

Seks timer seinere ville hun nok tutet både én og to ganger, for da reagerte kroppen hennes kraftig på koronavaksinen.

– Jeg begynte å skjelve ukontrollert. Jeg hakket tenner, fikk vondt i ryggen, hadde en heftig hodepine og fikk ikke sove. Men neste dag var jeg bare litt groggy. Så det betyr vel at vaksinen virker.

– Hvem betaler for vaksinen din?

– Alt dekkes av USA, selv om jeg er norsk statsborger. Koronatesting er gratis og vaksinen er gratis.

UROLIG ÅR: Thea har opplevd USA gjennom koronapandemi, store demonstrasjoner og politisk uro Foto: Thea Kristín Johannessen

Trodde det skulle gå til helvete

Det siste året har vært tungt. San Francisco er den byen i USA med nest høyest tetthet av mennesker, etter New York. Ideelt for spredning av virus. Restriksjonene har vært kraftige.



– Vi har hatt en ekstremt streng nedstengning. Mye mer enn Norge, og over lengre tid. Klart det har vært tungt. Man føler seg jo liten og alene når man er på andre siden av jorden midt i en pandemi.



– Men hva tenker du om vaksineringen hjemme i Norge?

– Jeg er ganske overrasket over hvor seint det har gått i Norge, som er et veldig lite land, mens USA allerede har klart å vaksinere 110 millioner mennesker. Jeg så egentlig for meg at det skulle gå, unnskyld uttrykket, skikkelig til helvete her.



Men nå setter USA stadig rekorder i høye vaksinetall både nasjonalt og lokalt. San Franciscos ordfører, London Breed twitret tirsdag at halvparten av byens innbyggere over 16 år nå har fått vaksine.

As of today 50% of San Franciscans over 16 have received a vaccine.



We're vaccinating almost 12,000 San Franciscans per day.



The end of this pandemic is getting closer. pic.twitter.com/j9H7X3QXqM — London Breed (@LondonBreed) April 6, 2021

Fullvaksinert – må i norsk karantene

Tirsdag kveld kunne USAs president Joe Biden fortelle at vaksineringen i landet går fortere enn forventet: – Alle voksne amerikanere kan stille seg i vaksinekø innen 19. april, lovet Biden.



Samme dag, 19. april, flytter Thea hjem til Norge etter å ha fullført utdanning og det siste året med arbeidserfaring i San Fransisco. Med seg har hun vaksinebeviset som dokumenterer at hun er fullvaksinert mot Covid-19, men i Norge har dette foreløpig ingen praktisk verdi.

ÉN DOSE ER NOK: Denne papirlappen er amerikanske helsemyndigheters bevis på gjennomført vaksinasjon. Johnson & Johnson-vaksinen skal gi full beskyttelse 14 dager etter den éne dosen. Norge har også bestilt denne vaksinen. Foto: Thea Kristín Johannessen

– Jeg må ta en hurtigtest ved utreise her i USA, som må være negativ for å mellomlande i Danmark, jeg må teste meg på Gardermoen og jeg må i karantene i Norge som alle andre reisende fra “røde” land, forklarer hun.

– Men jeg er veldig glad for at jeg rakk å vaksinere meg her. Og kanskje kan jeg klemme mamma og pappa med litt bedre samvittighet når jeg kommer hjem.

HJEM TIL KLEM: Etter 3 år i USA, setter hun kursen hjem til Norge. Foto: Thea Kristín Johannessen

Thea Kristín Halsnes Johannessen jobbet i en periode som reporter for TV 2 i 2018 og har også rapportert for TV 2 fra USA ifm. presidentvalget 2020.