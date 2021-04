Dyster koronarekord i Brasil: – Ingen land er trygge før alle er det

Samtidig som presidenten nekter å stenge ned landet, døde over 4000 personer på ett døgn med korona i Brasil. FHI mener situasjonen i Norge også avhenger av andre land.

Brasil står midt oppe i sin vanskeligste situasjonen noen gang under pandemien.

For første gang har landet registrert over 4000 koronadødsfall på ett døgn.

Minst 4195 personer døde med korona på tirsdag. Totalt har nesten 337.000 mennesker mistet livet under pandemien, som er det nest høyeste koronadødstallet i verden etter USA.

Nå frykter eksperter at mer 100.000 brasilianere må bote med livet denne måneden dersom regjeringen ikke snur og velger å stenge ned landet, melder The Guardian.

Miguel Nicolelis, en brasiliansk lege og professor ved Duke University i USA, mener at den alvorlige situasjonen ikke bare angår Brasil. Den utgjør en trussel for hele det internasjonale samfunnets forsøk på å kontrollere pandemien.

– Hvis ikke Brasil er under kontroll, så kommer ikke planeten til å være trygg, fordi det oppstår nye virusvarianter der hver uke. Og de kommer til å krysse grenser, sier Nicolelis til BBC.

SYKEHUS: Helsearbeiderne Gabrielle Carlos og Joao Vericimo forbereder å flytte en pasient på et sykehus i Rio de Janeiro. Foto: Felipe Dana

Samarbeid over grenser

Også FHI mener at epidemien i Norge henger nært sammen med utviklingen i resten av verden.

– Erfaringene med de nye virusvariantene har vist at ingen land er trygge før alle er det, skriver de i en ny rapport.

Der har de vurdert hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg i Norge i takt med økende grad av vaksinasjon. Dette avhenger av en rekke faktorer.

Blant dem finner man smittesituasjonen internasjonalt, som FHI mener har middels påvirkning på epidemien i Norge nå.

Dersom situasjonen utvikler seg i negativ retning mener de at vi kan havne i en situasjon der mange land mister kontrollen over epidemien slik at det stadig er fare for import av smitte og nye virusvarianter til Norge.

I et «best case-scenario» får stadig flere land får god kontroll på epidemien, blant annet gjennom deling av vaksiner.

Bekymret for virusvarianter

I Brasil er det særlig den brasilianske virusvarianten som er dominerende, som også er kjent for å være mer smittsom.

Da TV 2 spurte flere smitteverneksperter i mars om variantene, mente alle at det var den brasilianske mutasjonen som kunne skape flest problemer.

– Den brasilianske varianten har vi muligens enda større grunn til å frykte, fordi det kan se ut til at den unngår de vaksinene vi har i dag, sa Steinar Westin, lege og professor i sosialmedisin ved NTNU.

Studier fra Brasil kan tyde på at den brasilianske varianten er immunflyktig. Det betyr at folk kan bli smittet igjen, selv om de allerede har hatt korona.

I Norge har det kun blitt bekreftet ett tilfelle av denne varianten.

FHI vurderer at nye varianter av viruset, ut over den engelske varianten som allerede har fått fotfeste, har svært stor betydning for epidemiens utvikling.

– En pandemi ute av kontroll i noen land vil øke faren for at det oppstår nye virusvarianter. Reiseråd og innreiserestriksjoner kan redusere faren for import av viruset, men kostnadene er store over tid, skriver de.

Hvordan man lykkes med vaksinasjon globalt er derfor et viktig premiss for utviklingen av pandemien globalt, mener FHI.

De anbefaler at videre strategi sier hvordan Norge vil støtte og delta i internasjonalt samarbeid.

Vil ikke stenge ned

Til tross for at situasjonen er svært alvorlig for Brasils omlag 212 millioner innbyggere, stritter fortsatt presidenten mot å stenge ned landet.

– I hvilken land er det folk ikke dør? sa Jair Bolsonaro i forrige uke, ifølge The Guardian.

Mange av landets guvernører, borgermestere og dommere prioriterer å åpne deler av næringslivet i tråd med presidentens gjenåpningsplan. Dette til tross for at sykehusene er overfylte og at helsesektoren har kollapset i flere byer.

Miguel Lago er direktør ved Brazil’s Institute for Health Policy Studies, som gir råd til helsemyndighetene i landet.

Han frarådet sterkt gjenåpningen ettersom han fryktet enda høyere dødstall.

– Fakta er at presidents anti-lockdown-strategi har vunnet. Både borgermestere og guvernører vet at det politisk er forbud å innføre sosiale restriksjoner, og at de uansett bare ville blitt sabotert av presidentens tilhengere, sier Lago til avisen.

Bolsonaro, som lenge har vært kjent for å så tvil om risikoen ved koronaviruset, fortsetter å prioritere landets økonomi over en nedstengning.

KORONASMITTE: Helsearbeider Elias Anjo (til høyre) undersøker en pasient som de mistenker er smittet av korona hjemme i hennes hus i Duque de Caxias i Rio de Janeiro. Foto: Felipe Dana / AFP

Dør i vente på hjelp

Samtidig som dødstallet var rekordhøyt, ble det også registrert ytterligere 86.979 smittede tirsdag. Totalt har 13 millioner vært smittet gjennom pandemien.

På sykehusene brukes over 90 prosent av intensivkapasiteten til koronapasienter, og tallene har ligger stabilt der de siste ukene.

Hundrevis av personer dør mens de venter på helsehjelp. Samtidig er flere store byer i ferd med å gå tomme for basisutstyr som for eksempel gir tilførsel av oksygen, skriver The Guardian.

Nicolelis omtaler koronahåndteringen i brasil som «en katastrofe».

– Dette er den største menneskelige tragedien i Brasils historie, sier han til BBC.

Legen forteller at det siste estimatet viser at ytterligere 500.000 personer vil dø med korona innen 1. juli. Dersom smitten fortsetter å øke, kan det bli enda høyere.

2,3 prosent av Brasils befolkning har fått begge doser av koronavaksinen. I Norge er tallet 5,3 prosent, mens Israel troner på topp hvor 56,2 prosent er fullvaksinert.

– Med tanke på tempoet vi vaksinerer... Den eneste måten å stoppe den ekstremt raske spredningen av viruset, er en effektiv lockdown på minst 20 dager, sier epidemiologen Ethel Maciel til AFP.