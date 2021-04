Strømsgodset-spillernes krav: Treneren og styrelederen må gå

Like før klokken 10 onsdag ankom Strømsgodset-spillerne Marienlyst. Der var spillerne i møte med Strømsgodsets styreleder Ivar Strømsjordet og klubbens daglige leder Dag Lindseth Andersen.

Litt over klokken halv to var møtet over. Noen spillere ble værende på treningsfeltet. Andre forlot stadion. Spillerne var ordknappe om hva som ble sagt i møtet.

TV 2 erfarer at spillergruppen krever at Godset-trener Henrik Pedersen må gå av. Spillerne krever også at styreleder Strømsjordet må gå.

MØTTE LEDELSEN: Onsdag formiddag ankom Godset-spillerne krisemøtet. Foto: Ingvild Gjerdsjø

– Jeg tror ikke jeg sier noe nå, sier keeper Viljar Myhra.

– Kommer dere med en felles uttalelse?

– Jeg har fortsatt ikke noe å si, svarer Myhra.

– Ikke fornøyd

Jonathan Parr sier på sin side at spillerne er langt fra tilfreds med møtet.

– Vi er ikke fornøyde med informasjonen som er blitt gitt eller svarene på spørsmålene vi har stilt, sier han til Drammens Tidende.

Ifølge lokalavisen varsler Parr at spillerne vil bruke ettermiddagen og kvelden på å lage en pressemelding med sine synspunkter, og at den trolig blir sendt ut torsdag.

Styreleder Strømsjordet kom med en kort uttalelse etter møtet. Han forklarte hva som skjedde bak lukkede dører.

– Jeg har informert om den prosessen som er gjennomført og de vurderingene som er gjort, fått spørsmål og svart på det. Det som skjer videre nå er at vi tar med oss det vi har fått vite i møtene. Jeg samler styret og refererer fra de samtalene. Så tar vi det videre i styret. Det er alt jeg har å si nå, sier styreleder Strømsjordet.

– Pedersen står veldig godt i dette

Teddy Moen, daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening, er klar på hva slags utfall han venter.

- Dette er en svært vanskelig sak, men det påhviler et stort ansvar hos arbeidsgiver om hvor dette vil ende. Pedersen er og blir trener i Strømsgodset, og jeg forventer at han fortsatt vil være det når denne saken avsluttes, sier han til TV 2.

– Uansett hvilke nye opplysninger som kommer på banen?

– Det er umulig å svare på, men han ble gitt full tillit på mandag av i styret i Strømsgodset. Nå må alle parter forsøke etter beste evne å få dette på plass igjen. Det forventer jeg at vil skje, men i fotball er det vanskelig å spå noe som helst.

– Du tar utgangspunktet i at han fortsetter?

– Det er ingen tvil om at han selv bestemmer om han fortsetter – om ikke hans arbeidsgiver mener noe annet. Det finnes ikke grunnlag for å vurdere hans arbeidsforhold med klubben. Klubben har sjekket ut påstandene om diskriminering av en annen ansatt, og gitt han full tillit i arbeidsforholdet. Det er viktig å presisere at forholdene som ble belyst aldri var av en slik karakter at hans stilling ble vurdert, sier Moen.

– Pedersen står veldig godt i dette. Jeg er imponert over hans opptreden, og han har hele tiden forholdt seg lojal til klubbens ønske om å holde en lav profil og ikke prosedere sin sak gjennom media, fortsetter lederen i Fotballtrenerforeningen.

Mandag bekreftet klubben at Henrik Pedersen får fortsette som trener etter å ha gransket rasismevarslet mot dansken.

Dagen etter ble det imidlertid kjent at sju Godset-spillere hadde sendt inn rasismevarsel til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO). Strømsgodsets spillergruppe hadde et møte tirsdag kveld for å prate om situasjonen. Møtet var ferdig i 21-tiden.

I mandagens pressemelding skrev Strømsgodset at de mottok et varsel fra en ansatt i klubben for noen uker siden. Deretter skal klubbens ledelse og styre ha gjennomført «en grundig intern utredning». TV 2 vet at enkelte spillere reagerte på dette. Ifølge en av spillerne bestod klubbens undersøkelse av at kapteinen gikk rundt og spurte noen av spillerne i spillergruppa om noen hadde opplevd noe rasistisk.

En spiller i klubben hevder at Godset-kaptein Mikkel Maigaard er «en av de nærmeste støttespillerne» til trener Henrik Pedersen, og at derfor ikke var noe reelt alternativ å varsle gjennom ham.

Han mener det blir vanskelig å returnere til vanlige treninger når så mange spillere har varslet.

– Det blir helt håpløst å komme tilbake. Det er forskjellige meninger i spillergruppa, og det hjelper ikke når hovedtreneren går ut og provoserer i etterkant ved å si at han har full støtte, sa Godset-spilleren til TV 2 tirsdag.