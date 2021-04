Fikk seg en overraskelse da hun skulle dusje etter Kompani Lauritzen

I Kompani Lauritzens fjerde program måtte de elleve gjenværende aspirantene gjennom kamuflasjeteknikk og patruljetjeneste – alle med hvert sitt automatgevær av typen HK416.

Men, under kamuflasjeteknikken ble Margrethe Røed litt for ivrig, og mistet våpenet av syne. Hun endte derfor opp med en Furu16 resten av oppdraget – i likhet med Bernt Hulsker.

Røed beskriver det hele som en Helan og Halvan-sketsj:

– Jeg klarte å slå ned løytnanten da jeg skulle snu meg. Han fikk den rett i hodet. Så det gjorde vel at det tok enda lenger tid før jeg fikk geværet tilbake, sier Røed til TV 2 over telefon etter exiten fra Setnesmoen leir.

FURU16: Margrethe Røed ble livsfarlig for omgivelsene med en furugrein som våpen. Foto: Matti Bernitz

– Det er galskap

Hun og Brandstorp, som begge endte opp mer færrest poeng, måtte kjempe om den siste plassen i troppen.

Dette var Røeds andre dimmekamp på rad, men stress gjorde at det også ble hennes siste.

– Det er utrolig kjipt å ryke ut nå, for man har bare lyst til å være her. Og så er det jo galskap at man har lyst til å være her, for det er beinhardt hele tiden. Jeg kunne jo ønsket at jeg hadde sluppet denne dimmekampen.

Likevel presiserer hun at motstanderen var en verdig vinner.

– Ulrikke har jevnt over har gjort en bedre jobb enn meg. Hun er tøffere, raskere og sterkere, roser Røed.

FIRE PÅ RAD: Margrethe Røed måtte tre av etter dimmekampen mot Ulrikke Brandstorp. Foto: Matti Bernitz

– Hva var det var det verste du ble utsatt for?

– Tårnhopp. Det trodde jeg aldri at jeg skulle gjøre. Jeg var livredd, og jeg tror faktisk at jeg gråt. Og så hoppet jeg – og det er helt sjukt. Jeg var så glad etterpå at jeg gråt litt da også. Det hadde jeg aldri gjort ellers, så det er jeg veldig glad for å ha opplevd, konstaterer 44-åringen, og sier samtidig at hun er imponert over sine uante krefter.

Fikk sjokk i dusjen

På spørsmål om Røed har skadet seg i løpet av oppholdet på Setnesmoen, nevner hun stive skuldre og vond nakke.

Men, det var først etter mange døgn hun fikk se hva Kompani Lauritzen-deltakelsen virkelig hadde gjort med kroppen.

– Jeg har fått masse blåmerker. Svære blåmerker. Da jeg dusja så jeg at jeg hadde fått SÅÅÅ store blåmerker på låret og på kneet, som hadde begynt å hovne opp.

– Man rekker jo ikke å legge merke til det, fordi alt går i ett, så jeg fikk sjokk! Det er nesten mer blått enn hudfarge på kroppen min akkurat nå.

Gode minner om «fernet»

Selv om hjemreisen kom snarere enn det Røed hadde håpet på, tar hun med seg mange nye erfaringer hjem til Bærum.

Til og med gode minner med «fernet» – også kjent som fenrik Aker.

– Jeg veldig glad for at jeg fikk være med. Og fenriken ... jeg har kost meg masse med humoren til fenriken, selv om han har vært streng innimellom. Det har vært gøy, altså – selv om de er noen strengnebber, avslutter Røed.