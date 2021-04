Bergingsaksjonen er utsatt

I utgangspunktet var det planlagt å starte slepet av det havarerte lasteskipet «Eemslift Hendrika» onsdag ettermiddag.

Klokken 13 melder imidlertid Kystverket at bergingsoperasjonen utsettes til torsdag morgen, grunnet for dårlig vær i området.

– Liv og helse er alltid førsteprioritet under en hendelse som dette, og det må være trygt å gjennomføre bergingen, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Hans Petter Mortensholm i en pressemelding.

Kystverket opplyser at drivbaneberegningene viser at faren er liten for at skipet skal gå på grunn.

På tross av at værforholdene har mildnet betraktelig, er det meldt bedre vær på torsdag. Dermed er det større sannsynlighet for at aksjonen da kan gjennomføres vellykket.

SLEPES: Her er slepebåten «Normand Drott» ute ved «Eemslift Hendrika», onsdag formiddag. Foto: Kystvaktskipet «KV Sortland»

Dette er planen

Natt til onsdag kom slepebåtene «BB Ocean» og «Normand Drott» frem til det nederlandske lasteskipet, som har drevet uten motorkraft utenfor Ålesund siden mandag.

Slepebåtene er leid inn av det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage.

Første oppgave blir å senke fire bergingseksperter ned på skipets dekk for så å feste slepetau til havaristen.

Videre er planen å slepe det innaskjærs, før de vil ankre opp og stabilisere skipet.

DRIVER: Det store grønne skipet på kartet er «Eemslift Hendrika» ved 11-tiden, som driver utenfor mørekysten. Foto: Skjermdump / Barentswatch.no

– Dette er en krevende operasjon og vi er forberedt på at dette kan ta tid, sa Rune Helland, fartøysjef på redningshelikopteret Florø til TV 2, i timene før det ble klart at operasjonen utsettes.

Håpet var da at bergingsekspertene skulle komme om bord tidlig onsdag ettermiddag.

– Optimist til det motsatte er bevist

Ifølge TV 2s opplysninger antas det at det havarerte lasteskipet vil snu og drive nordover i løpet av kvelden og natten.

Kystverket tror per nå at Ålesund er det mest aktuelle stedet å slepe «Eemslift Hendrika» til – men alt avhenger av vær og vind.

Kystvaktskipene «KV Sortland» og «KV Bergen» følger situasjonen svært tett. De har som oppgave å observere havaristen og bistår mannskapene som skal slepe lasteskipet.

– Dette er proffe folk. De har hatt store utfordringer tidligere så forutsetningene for at dette skal gå bra er absolutt til stede, sier Kenneth Dyp, skipssjef på «KV Bergen», til TV 2.

– Du er optimistisk?

– Jeg er optimist til det motsatte er bevist, sier han.

HAVARIST: «Eemslift Hendrika» onsdag formiddag. Foto: Kystvaktskipet «KV Bergen»

Langt bedre vær

Det voldsomme været som har herjet i Norskehavet de siste dagene har gjort arbeidet med å få kontroll på skipet krevende, men onsdag formiddag hadde bølgene roet seg.

– Det er vesentlig bedre forhold nå. For øyeblikket ligger vinden på liten til stiv kuling. Jeg vil anslå 5-6 meter høy sjø. Det har vært litt bygevær på morgenkvisten, men for øyeblikket er det klart vær, sier Dyp klokken 11.30.

I morgentimene foretok helikopteret fra Florø en befaring ute ved havaristen, før det returnerte til Ålesund med en plan om å hente de nederlandske ekspertene.

– De skal da forberede mottaket og muliggjøre at det vil bli satt slep. Deretter er planen å frakte skipet innaskjærs, sa Dyp til TV 2 før operasjonen ble utsatt.

Frykter kantring

Det var mandag formiddag at frakteskipet sendte ut nødsignal. Skipet fikk slagside etter at lasten om bord forskjøv seg.

Besetningen på 12 personer ble evakuert.

Ingen ble alvorlig skadet, men én person ble fraktet til sykehus med det som ble betegnet som lettere skader.

Om kvelden samme dag mistet skipet motorkraften og har vært i drift siden. Det er fremdeles fryktet at skipet, som har rundt 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord, skal kantre og synke.

Dersom det skulle skje er det fare for miljøskader.

Falt av skipslasten

Etter at en større servicebåt, som var en del av skipslasten, falt av dekket på tirsdag – stabiliserte imidlertid «Eemslift Hendrika» seg noe og faren for kantring kan være redusert.

Ved 12.30-tiden på onsdag lå servicebåten rundt 20 mil sørøst for havaristen.

Dyp forklarer at slepebåten «Stadt Sløvåg» er satt til å ta seg av den grønne servicebåten.

– Ut fra informasjon jeg har mottatt, så den båten tilsynelatende helt fin ut, sier skipssjefen.

Henning Solberg, skipssjef på det andre kystvaktfartøyet «KV Sortland», opplyser at også «Stadt Sløvåg» avventer å sette sleper på servicebåten på grunn av været.

– De venter muligens til i morgen for å få bedre forhold, sier Solberg til TV 2 klokken 12.42.