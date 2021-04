Skandalemodell avslørt av rumpetatovering – kastes ut av landet

Politiet i Dubai arresterte lørdag elleve kvinner og en fotograf etter at kvinnene poserte nakne på en balkong i byen.

Det hele ble filmet og lagt ut på YouTube av en privatperson, og har deretter gått viralt.

Det ukrainske utenriksdepartementet bekreftet i helgen at de elleve kvinnene er ukrainske statsborgere.

The Times melder onsdag at kvinnene, som risikerte både fengsel og bøter etter nakenstuntet, vil bli deportert.

Dubais justisminister, Issam Issa al Humaidan, sier ifølge Sky News at statsadvokaten har fullførte etterforskning en, og at de som deltok i stuntet blir sendt tilbake til Ukraina.

RUMPA BAR: Kvinne nummer ni fra venstre har identisk tatovering som Yara Graboshchuk. Foto: Politiet

Markant tatovering

De siste dagene er flere av kvinnene blitt identifisert, deriblant den ukrainske advokaten Yana Graboshchuk (27),

Da bildene fra nakenstuntet ble lagt ut i sosiale medier, var det flere som kjente igjen Graboshchuks markante rumpetatovering.

27-åringen har tatovert roser på venstre hofte og rumpe, og tatoveringen er identisk som den en av kvinnene på balkongen har.

Graboshchuk har lagt ut flere bilder fra Dubai på sin Instagram-side, hvor hun viser frem luksuriøse middager, svømmebassenger og turer i sportsbiler.

Det siste bildet hun la ut på Instagram, var av seg selv poserende i havet lørdag før hun angivelig ble pågrepet.

Familien tatt på senga

27-åringens familie har pratet med lokale medier, og sier at de ikke hadde noen anelse om hva hun drev på med i Dubai og at de bare trodde at hun var på ferie og tok modelloppdrag.

Hennes bror, Taras (20), sier at familien ble sjokkert da de oppdaget at Yana Graboshchuk var en av kvinnene i skandalevideoen.

– Familien visste ikke hva hun faktisk drev på med, sier han til ukrainske TSN.

Yana Graboshchuk skal ha hatt vansker med å få seg jobb som advokat, og har derfor jobbet som modell det siste året.

Risikerte fengsel

Nakenstuntet ble ikke tatt godt i mot i Emiratene, hvor offentlig kyssing og drikking av alkohol har ført til at folk har havnet i fengsel.

Brudd på landets anstendighetslov, som også inkluderer nakenhet og utuktig oppførsel, kan straffe seg med fengsel opp til seks måneder og bøter på over 100.000 norske kroner.

– Dubai-politiet advarer mot slik uakseptabel oppførsel, som ikke gjenspeiler verdiene og etikken i det emiratiske samfunnet, skrev politiet i en pressemelding etter nakenstuntet.

Å dele pornografisk materiale kan også straffes med fengsel og store bøter under landets lover – som er basert på den islamske loven eller Shariah.