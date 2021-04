Nakstad: – Smittetall på nivå med før påske

Smittetallene i påsken har vært lavere enn de var før inngangen til høytiden.

Men tallene registrert det siste døgnet kan tyde på at situasjonen ikke har blitt noe særlig bedre.

Det siste døgnet er det registrert 900 nye koronasmittede i Norge. Det er 327 flere enn dagen før, men 169 færre enn samme dag i forrige uke.

314 av de smittede ble registrert i Oslo.

– Foreløpig ser det ut som at dette er tall som er omtrent på nivå med inngangen til påsken, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Oversikt neste uke

Det er først tirsdag neste uke helsemyndighetene har full oversikt over smittesituasjonen.

I Oslo for eksempel gikk testtallene ned med 50 prosent i påskeuka. Ferien kan ha ført til at mange har ventet med å teste seg, sier Nakstad. Dermed har ikke myndighetene det fulle bildet på situasjonen ennå.

– Vi vet ikke nå hvordan situasjonen nøyaktig er. Tallene er et tegn på at de i hvert fall ikke har gått voldsomt ned, sier den assisterende helsedirektøren.

Plan for å åpne opp

Onsdag skal statsminister Erna Solberg legge fram en gjenåpningsplan for Stortinget.

En plan for gjenåpning av Oslo jobbes det også med. Men kommunen sier til NTB at den er ennå ikke klar.

Søndag sa Nakstad at det må være godt under 200 smittetilfeller per døgn for at man kan åpne samfunnet igjen uten at risikoen for at smitten skyter i været igjen er for stor.

Tirsdag gikk helsedirektør Bjørn Guldvog bort fra det konkrete tallet. Nakstad sier uttalelsen hans er riktig.

– Hvis R-tallet er 1 eller høyere, er smitten økende. Skal kunne fjerne tiltak uten at smitten stiger, er det viktig at man har så lave smittetall at R-tallet er lavt, sier han.

Nakstad sier at han ikke har noen fasit på hvor langt under 200 smittetilfeller per døgn det må være for at tiltak skal kunne fjernes.