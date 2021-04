Toyota kan mer enn å lage fornuftige biler. Det har de bevist en rekke ganger gjennom historien.

Morobiler som MR2, Celica og Supra er bare noen eksempler på det. Da todørs-coupéen GT 86 dukket opp i 2012, fikk den en svært god mottakelse. Oppskriften var enkel: Lag en sportsbil som kun fokuserer på kjøreglede, hverken mer eller mindre.

Derfor er ikke 0-100 km/t eller rundetiden på Nürburgring det viktigste her, men gleden du får av bilen i hverdagen.

Nå er det klart for en helt ny utgave. Som før er bilen utviklet sammen med Subaru. De har vist sin nye BRZ, nå kommer Toyota med litt info om sin nykommer. Og den har blant annet skiftet navn.

Har to GR-modeller fra før

Toyota er nemlig i full gang med å bygge opp GR (Gazoo Racing) som egen merkevare. Fra før har de GR Supra og GR Yaris. Nå får den selskap av GR 86.

Slik karakteriserer Toyota selv nykommeren:

Tro mot den karakteristiske kjøregleden fra forgjengeren.

Responsiv og engasjerende med lav vekt, lavt tyngdepunkt og lekne kjøreegenskaper.

Ny 2,4-liter firesylinders boksermotor med økt ytelse.

GR-bilene er viktige imagebyggere for Toyota, derfor har også GT 86 skiftet navn.

Forventet å være lettest

Bilen ble avduket på et online-event med Toyota Gazoo Racing og Subaru Corporation denne uken.

GT 86 har solgt i over 200.000 enheter på verdensbasis. Det er ikke et voldsomt stort antall over såpass mange år, men her snakker vi altså nisjebil. For Toyota har den også vært en viktig imagebygger. Det ønsker de naturligvis å ta videre nå.

Toyota er så langt ganske sparsommelige med opplysninger om GR 86. Men når de skriver at bilen er "forventet å være" den letteste fireseters coupéen i segmentet, tror vi det er all grunn til å tro at den blir akkurat det. Her har produsentene jobbet hardt med å holde vekten i sjakk, blant annet med bruk av aluminium i taket og øvrige karosseripaneler.

Slik ser det ut innvendig, her skiller GR 86 seg ganske klart fra europeiske konkurrenter.

Positivt for kjøreegenskapene

Toyota lover også at den skal ta et steg opp i ytelse. Den nye boksermotoren er på 2,4 liter. Vi tipper vi skal et stykke opp på 200-tallet når det gjelder hestekrefter her.

Design og dimensjoner har Subaru/Toyota-alliansen tydeligvis vært ganske fornøyde med, for her snakker vi mer videreføring, enn ny bil.

Dimensjonene er nesten identiske. Lengden har økt med 2,5 centimeter, samtidig er akselavstanden strukket til 2,57 meter. Det bør være positivt for kjøreegenskapene.

Klassens letteste - det lover godt for kjøreegenskapene på GR 86.

GR 86 kommer til Europa

Det lave tyngdepunktet er beholdt. Stivheten i karosseriet er økt med hele 50 prosent sammenlignet med GT 86, det skal gi skarpere håndtering og styring.

Toyota bekrefter også at nye GR 86 vil bli lansert i Europa. Så får vi krysse fingre for at det også gjelder Norge.

Vi skal få flere detaljer rundt dette og bilen for øvrig senere i 2021.

