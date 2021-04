Tre av fire får igjen på skatten i år

Mange betalte litt for mye på skatten i fjor, ifølge Skatteetaten. De som har gjort det, kommer til få tilbake i gjennomsnitt 12.000 kroner hver, viser fasiten når alle skattemeldingene nå er sendt ut til alle rundt 5 millioner skattytere.

Samtidig viser de foreløpige tallene at hver fjerde skattyter betalte inn for lite skatt i fjor. Det er rundt 180.000 flere personer med restskatt enn i fjor.

Restskatt

1 million må være forberedt på restskatt. De skylder 24 milliarder kroner som må innbetales til Skatteetaten.

En årsak til at noen får restskatt, kan være at man ikke har gjennomført reiser til jobben i fjor på grunn av pandemien. Derfor er det denne gangen heller ikke ferdigutfylt fradrag for reisevei mellom jobb og hjem i skattemeldingen.

– Har du reist til jobb i hele eller deler av 2020 akkurat som du pleier, må du selv fylle ut opplysninger om dette i skattemeldingen, sier skattedirektøren.

Noen fikk også lavere rente på lånene sine i fjor. Det fører til mindre fradrag på skatten.

Pengene kommer snart

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Skatteoppgjøret kan komme mellom slutten av mars og slutten av oktober, men skattedirektør Nina Schanke Funnemark forteller at de fleste lønnstakere og pensjonister vil få skatteoppgjøret sitt i april, mai eller juni.

– Leverer du og eventuell ektefelle den nye skattemeldingen på skatteetaten.no, kan du få skatteoppgjøret med penger på konto innen et par uker etter at du har sendt den inn, sier hun.

Skatteetaten oppfordrer alle om å gå nøye gjennom tallene og kontrollere at de forhåndsutfylte opplysningene er korrekte.



Fristen nærmer seg

– Dersom du ikke leverer skattemeldingen, men lar den blir levert automatisk ved fristen, får du skatteoppgjøret tidligst i juni. Får du skattemeldingen din på papir og benytter deg av leveringsfritak, kommer skatteoppgjøret i august, forklarer Funnemark.

Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister, og 31. mai for næringsdrivende. Næringsdrivende må levere skattemeldingen elektronisk.

