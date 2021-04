Vurderer å stille som guvernørkandidat

Caitlyn Jenner ble først kjent på fridrettsarenaen, da hun på 70-tallet var en av verdens fremste tikjempere. I 1976 vant hun til og med Ol-gull.

Men for de aller fleste gjorde Jenner seg kjent gjennom realityserien «Keeping Up With The Kardashians», der hun og de andre i Kardashian-klanen slapp tv-seerne inn i deres fartsfulle liv i California.

Det var nemlig ikke før i 2015 at Jenner tok fornavnet Caitlyn. Etter at Jenner og Kris Kardashian skilte seg samme år, gjorde Jenner det kjent at hun var en transkvinne og at hun byttet ut fornavnet Bruce.

Sammen med Kris har Jenner to døtre, Kendall og Kylie Jenner.

Som nevnt har familien vært å se på tv-skjermen i deres egen realityserie, som faktisk har rullet å godt i over 14 år med 20 sesonger bak seg.

Republikaner på sin hals

Caitlyn Jenner har de senere årene vært en aktiv stemme i kampen for transpersoners rettigheter i USA.

Jenner er en svoren republikaner og lenge var hun også en hengiven støttespiller til Donald Trump. men i 2017 snudde hun da Trump uttalte at transkjønnede elever ved amerikanske skoler ikke burde få velge hvilket toalett de skulle benytte seg av.

Og tirsdag rapportere flere amerikanske medier, blant annet Axios Business Insider, at hun nå vurderer å trappe opp det politiske arbeidet ytterligere, ved å stille som guvernørkandidat i hjemstaten California.

Axios skriver at Jenner allerede har hatt samtaler med politiske rådgivere og at Caroline Wren vurderes som en mulig ansvarlig for kampanjen. Wren har tidligere jobbet for en av Donald Trumps innsamlingskampanjer.

I fotsporene til Schwarzenegger

Forrige gang det var valg guvernørvalg i California var i 2018, og demokraten Gavin Newsom stakk av med seieren den gang. I utgangspunktet varer en guvernørperiode i fire år.

Men det siste året har flere jobbet for å få gjennomført et gjenvalg i California, på grunn av Newsom sin håndtering av koronapandemien. I alt er det samlet inn over to millioner underskrifter for å få gjennomført et gjenvalg, ifølge CNN.

STJERNEGUVERNØR: I 2003 var det Arnold Schwarzenegger som ble valgt til guvernør i California. Foto: Steve Yeater / AP / NTB

Og allerede til høsten kan det være duket for nytt valg. Sist det var en republikansk guvernør var tilbake i 2003, og da var det film-stjernen Arnold Schwarzenegger som hadde vervet. Siden den gang det blåst en kraftig demokratisk vind over The Golden State.