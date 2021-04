Har produsert 150 millioner vaksinedoser – ingen har blitt brukt

Ved Emergent BioSoulutions fabrikk i Baltimore har over 150 millioner doser av Johnson & Johnson- og AstraZeneca-vaksine til nå blitt produsert. Men av én enkel grunn har de forblitt ubrukt.

Emergent BioSouloutions, er et selskap som i utgangspunktet er kjent for å produsere vaksiner mot miltbrann.

Men for rundt åtte år siden investerte amerikanske myndigheter i en forsikring som skulle hindre at det ble mangel på vaksiner under en eventuell pandemi-situasjon.

Emergent fikk gjennom denne forsikringen deler av ansvaret for vaksineberedskapen, og skulle stå parat. Deres fabrikk i Baltimore skulle være klar på sekundet til å sette i gang med å produksjonen av nye vaksiner under en eventuelt pandemi.

150 millioner doser ubrukt

Når koronapandemien traff som en bombe i 2020, ble fabrikken raskt USAs hovedfabrikk i arbeidet med å produsere nok vaksiner til landets befolkning.

Som en del av Donald Trumps vaskineoperasjon «Warp Speed», fikk Emergent tildelt over 55 milliarder kroner til vaksineproduksjon.

Til sammen sikret selskapet seg avtaler for å produsere AstraZeneca-vaksine og Johnson & Johnson-vaksine til en samlet sum på over 65 milliarder kroner.

Til nå har fabrikken klart å produsere over 150 millioner vaksinedoser, men ikke en eneste dose har ennå blitt brukt.

Grunnen er at fabrikken har til gode å få sertifisering for sine koronavaksine-doser til bruk på befolkningen av det amerikanske legemiddelverket(FDA).

Og nå jobber FDA intenst med å undersøke anlegget før de kan sertifisere de ferdige dosene for bruk.

VAKSINEBOMMERT: Det er ved dette dette vaksinefabrikk-anlegget i Baltimore at det ble oppdaget feil i produksjonen av 15 millioner vaskinedoser forrige uke. Foto: Tasos Katopodis / AFP / NTB

Har oppdaget grove produksjonsfeil

Selskapet Emergent og amerikanske helsemyndigheter har hele veien uttalt at samarbeidet dem imellom har vært en stor suksess, men nå er det ting som tyder på at status er det stikk motsatte.

Tidligere har Emergent fått tildelt en kontrakt på over 1,4 milliarder kroner, som skulle dekke forbedringer på anleggene deres, slik at de kunne håndtere- og produsere et større volum av vaksiner.

Men ifølge The New York Times er det i etterkant av dette oppdaget alvorlige feil og mangler ved fabrikken.

Avisen skriver blant annet at det er en intern kultur hos de ansatte, der grove feil i produksjonen ikke har blitt varslet om.

Interne dokumenter og intervjuer gjort med nåværende og tidligere ansatte ved fabrikken, viser at de var dårlig rustet til å påta seg seg ansvaret som USAs vaksineproduksjons-sentral, skriver avisen.

Ikke første vaksineblemme

15 millioner doser-blemmen som ble kjent forrige uke er ikke den første av sitt slag ved fabrikken i Baltimore.

Fra oktober 2020 til januar 2021 skal ytterligere 15 millioner doser ha gått til spille. Disse dosene ble også kastet i frykt for at de var kontaminert, sier flere kilder til avisen. Informasjonen er ikke bekreftet av selskapet eller amerikanske myndigheter.

Undersøkelser gjort av vaksineprodusentene Johnson & Johnson og AstraZeneca og føderale byråer i 2020, viser at det er flere grunnleggende industristandarder som ikke har blitt fulgt ved Emergents anlegg i Baltimore.

– Det er snakk om helt grunnleggende skritt i produksjonen. Hvis man gjør slike feil ved det grunnleggende, hva taler for at man ikke gjør andre feil også?, sier legen Ajaz Hussein til avisen.

Hussein er ekspert på kvalitetssikring av legemidler.

Biden-administrasjonen er ikke bekymret

Målet Biden har satt er at det skal være tilgjengelig vaksine for alle voksne amerikanere innen mai måned.

Søndag uttalte Biden-administrasjonen at de ikke er avhengige av at de mange dosene som har gått til spille ved Baltimore-anlegget for å nå vaksinemålet.

– Jeg vil understreke at problemet ved Baltimore-anlegget ikke har påvirket noen av Johnson & Johnson-dosene som allerede er satt. De dosene som er satt er produsert ved FDA-godkjente anlegg, sa Jeffery D. Zients ved The hvite hus forrige uke.

Kilder nær Bidens administrasjon sier til til The Washington Post at to ulike vaksiner – som AstraZeneca og Johnson & Johnsons koronavaksine – ikke burde produseres på samme fabrikkanlegg.

Reglene for dette har ifølge avisens kilder vært tvetydig, men at det etter den siste tids nyheter om at vaksinedoser har blitt kastet etter kontaminasjon er «bevis på at det ikke går».

MASSEVAKSINERING: Til nå har Johnson & Johnson levert over 20 millioner vaksinedoser i USA, alle produsert i Nederland. Foto: Carlos Barria / Reuters / NTB

Johnson & Johnson tar over

Helsedepartementet har ifølge The Washington Post besluttet at det kun skal produseres Johnson & Johnson-vaksine ved Emergents anlegg.

Lørdag ble det også kjent at Johnson & Johnson etter vaksineblemmen tar mer ansvar for produksjonen ved fabrikkanlegget i Baltimore.

En kilde som CNN har snakket med, og som er kjent med måten Johnson & Johnson-vaksinen produseres på, sier at de dosene som til nå har blitt kastet ikke nødvendigvis vil føre til voldsomme forsinkelser.

– Med en gang fabrikken er oppe å går igjen, vil måten denne vaksinen produseres på gjøre at det ikke er et voldsomt tilbakesteg. Det er snakk om noen uker forsinkelser, sier kilden til CNN.

En kilde i legemiddelfirmaet sier til kanalen at det er produsert 115 millioner vellykkede vaksinedoser ved Emergent-anlegget.

Målet til Johnson & Johnson har vært å produsere 100 millioner vaksinedoser for USA innen mai måned.