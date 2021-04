Klopp om brutalt valg: – Det jeg ikke liker ved jobben min

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Liverpool-manager Jürgen Klopp overrasket med å gi Naby Keïta startplass og plassere Thiago Alcântara på benken i den første Champions League-kvartfinalen mot Real Madrid på bortebane tirsdag.

Etter 42 svake minutter i Madrid tok Klopp grep. Ut gikk Naby Keïta og inn på banen løp Thiago Alcântara på stillingen 0-2.

– Det er et statement fra Klopp, sa TV 2-kommentator Jonas Bariås.

– Jeg lurer på om det var nødvendig å ydmyke en spiller med tre minutter igjen til pause. Det er helt klart en straff, sa Jorge Valdano, tidligere spiller og trener i Real Madrid, som ekspert på Movistar, gjengitt av den spanske avisen AS.

På børsen til Liverpool Echo fikk Keïta karakter tre, som var det laveste sammen med Trent Alexander-Arnold.

– Den overraskende startplassen ga ikke avkastning, skriver lokalavisen.

Klopp fikk se Liverpool heve seg etter pause og få en redusering til 1-2 ved Mohamed Salah, men Vinícius Júnior fastsatte resultatet til 3-1 med sin andre scoring i kampen drøyt timen inn i oppgjøret i Madrid.

Liverpool-sjefen likte byttet dårlig

Klopp forsøker å avdramatisere byttet av Naby Keïta.

BYTTET FØR PAUSE: Liverpool-manager Jürgen Klopp tok av Naby Keïta. Foto: Susana Vera

– Det er ikke en stor greie. Jeg liker det ikke. Det var en taktisk avgjørelse. Jeg kunne gjort flere endringer på det tidspunktet, sier tyskeren like etter kampslutt i Madrid.

Den tidligere Mainz- og Dortmund-treneren måtte også svare på spørsmål om byttet på pressekonferansen.

– Det er det jeg ikke liker ved jobben min. Du gjør det og gir samtidig spilleren ansvaret. Han hadde ikke ansvaret (for en svak førsteomgang). Han har ikke spilt på en stund, spesielt ikke fra start. Han var ikke god, men det var ikke resten heller. Alle så at vi kunne gjort flere bytter på det tidspunktet, så det handlet ikke om Naby. Jeg er ikke glad for at jeg gjorde det, for vi snakker om det nå som om han er ansvarlig, sier Klopp.

Skadeplaget etter storovergang

Liverpool la ned stor innsats i å få Naby Keïta sommeren 2017. På tampen av overgangsvinduet kom klubben til enighet med RB Leipzig, men han fikk ikke ikle seg rødt før sommeren etter.

26-åringen har vært en del av et Liverpool-lag som har vunnet både Champions League og Premier League, men han har ikke klart å leve opp til prislappen på drøyt en halv milliard kroner.

Keïta har vært plaget med en rekke skader i løpet av tiden på Merseyside. Denne sesongen står han kun med 16 kamper i alle turneringer, og han har fortsatt ikke levert en scoring eller målgivende pasning.