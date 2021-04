FHI: NRK brukte feil smittetall for barn i Debatten

NRK presenterte under Debatten tirsdag tall for andel barn i aldersgruppen 0-17 år som har testet positivt for Covid-19 i ukene 5-10, og presenterte disse tallene som prosentandel.

Under sendingen brukte programleder Fredrik Solvang tallene som omgjort til prosent dermed ble hundre ganger lavere enn de faktiske.

– Jeg ble overrasket over å bli presentert direkte på TV for prosentandeler jeg ikke kjente igjen. NRKs tall fra FHI var ukjente for meg på forhånd og generelt mener jeg det er svært viktig alltid å vise både andeler og antall, sier Camilla Stoltenberg tirsdag kveld.

Programleder Solvang legger seg langflat, og beklager feilen.

– Her går det helt i ball. Debatten har kommet i skade for å forveksle andeler og prosenter, skriver han på Instagram.

I sendingen sa han at kun 0,05 prosent av de testede i aldersgruppen 0-17 år i Oslo var smittet, mens det riktige tallet er at 5 prosent av de testede i gruppen var smittet.