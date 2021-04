Ny optimisme i New York

NEW YORK (TV2): I fjor var norske Tone Johansen redd for at hun ikke ville klare å gjenåpne baren hun driver i Brooklyn. Men nå som New York letter på tiltakene og vaksineringen går fremover, så strømmer kundene tilbake.

Tone Johansen spretter champagnen, og heller i glassene til bursdagsgjestene som nyter solen utenfor Sunny’s Bar i Brooklyn. For noen måneder siden, da vinteren tvang frem nye smittevernstiltak, satte Johansen seg et mål: hun skulle klare å holde det gående til bursdagen hennes 31. mars.

– Jeg klarte det, og enda litt mer tror jeg. Her går det så det suser vet du. Nå vaksineres jo folk i fullt tempo, og jeg tror det første dem gjør er å komme til baren og ta en drink, sier Johansen til TV2.

Over 30 prosent av innbyggerne i New York har fått sin første dose med vaksine, og det er en ny optimisme å spore i byen. Det har gjort at myndighetene nå våger å lette på restriksjonene. Restauranter kan nå gjenåpne innendørsserveringen med 50 prosents kapasitet.

– Alt våkner jo til liv igjen. Sola og trykket er jo lettere. Når du har gått gjennom noe så tungt så er det bra å lette på trykket, sier Johansen, som har bodd i nabolaget Red Hook i over 20 år.

Nedstengning

17. mars i fjor måtte Sunny’s stenge dørene da New York innførte strenge koronavirusrestriksjoner. I løpet av de neste ukene døde flere tusen som følge av pandemien.

– Det var jo tyngst sånn i april og mai i fjor. For at alt var jo så usikkert. Spredningen var jo helt forferdelig, og det var lik i kjølebiler. Vi så ikke enden i tunnelen i det hele tatt, sier hun.

Det skulle ta flere måneder før Johansen kunne gjenåpne baren. Krisepakkene som den amerikanske Kongressen vedtok gjorde at hun kunne søke om pengestøtte, og

Men denne vinteren valgte New Yorks guvernør Andrew Cuomo å forby innendørsservering for å forhindre en ny smittebølge. Johansen bestemte seg for å holde baren åpen selv om det betydde at det eneste hun kunne tilby kundene var noen få bord i bakgården i minusgrader.

– Jeg har jo aldri stengt og det er jeg jo kjempeglad for. Du kan si selv gjennom den tunge vinteren at det er bedre å ha noen kroner som kommer inn, enn å gå i null, sier hun.

Det går over

Denne uken åpnet New York for at alle som er over 16 kan få vaksine. USAs president Joe Biden har lovet at målet om 200 millioner doser med vaksine skal være nådd innen slutten av måneden, når han passerer sin dag nummer 100 som president. Johansen sier hun har store forventninger til de neste månedene.

– Jeg er i ferd med å ansatte nye bartendere for plutselig har jeg mye plass i bakgården. Og så kan jeg ha 50 prosent inne, og selge drinker til folk som går og ser på solnedgangen. Så plutselig er det jo masse å gjøre, sier hun.

Etter et år med mye motgang håper Johansen nå at det verste er over.

– Det er et ordtak som jeg har holdt på, og det er enten så går det bra eller så går det over. Og det er ikke det at alt har gått så bra, men det går i hvert fall over. Og det er kjempebra, sier hun.