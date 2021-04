Liverpool senket av Vinícius

Real Madrid - Liverpool 3-1

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Real Madrid vant den første Champions League-kvartfinalen mot Liverpool 3-1. Vinícius Júnior ble kampens store spiller med sine to fulltreffere. Marco Asensio scoret også for det spanske hovedstadslaget.

Liverpool slet stort i første omgang og lå under 0-2. Mohamed Salah reduserte til 1-2 like etter pause og tente håpet for de røde, men Vinícius fastsatte resultatet til 3-1 med sin scoring drøyt timen inn i oppgjøret.

– Jeg trodde jeg skulle gjøre flere redninger, for vi vet hvor sterke de er i angrep, men vi forsvarte oss godt. For meg handlet det mest om å fange høye baller og bruke beina. Om det blir det samme i den neste kampen, er jeg fornøyd, men jeg tror det blir annerledes, sier Real Madrid-målvakt Thibaut Courtois.

Returkampen spilles på Anfield om åtte dager.

– Vi ønsker å gå til semifinalen, men det må vi gjøre oss fortjent til. Vi gjorde ikke det i dag, spesielt ikke i første omgang. I tillegg til scoringen, er det bra at dette er den første av to kamper. Vi spilte ikke godt nok til å skape problemer for Real Madrid. Vi gjorde det for lett for Real Madrid, og det var hovedproblemet vårt, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Klopp misfornøyd med dommeren

Liverpool sviktet i forsvarsspillet på scoringene i første omgang, spesielt på 2-0-scoringen, der Trent Alexander-Arnold gjorde en kjempefeil.

– En del av det forsvarsspillet som ble vist i dag var to steg tilbake i forhold til det de har vist den siste tiden, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Midtstopperne holder rett og slett ikke mål. De har gode nok spillere på midtbanen og i angrepet, men midtstopperparet er langt unna et kvartfinale-nivå i Champions League. Trent Alexander-Arnold hadde også en veldig svak match. Han var involvert i det ene baklengsmålet og slet med posisjoneringen, som han ofte gjør. Han er langt unna det nivået vi har sett ham på tidligere, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

TV 2s fotballeksperter mener imidlertid at Sadio Mané skulle hatt et klart frispark i forkant etter å ha blitt sendt i bakken av Lukas Vásquez. Den vurderingen er Liverpools manager enig i.

– Jeg vet ikke om vi fortjente mer enn 1-3, men på situasjonen med Sadio forstår jeg ikke dommerens avgjørelse. Jeg tror det var noe personlig, at han mente det var filming, for han fikk ikke noe resten av kampen når han gikk i bakken. Det er ikke riktig. Det ga jeg beskjed om etter kampen. Jeg mente det var urettferdig mot Sadio. Sånn er det. Det forandrer ikke noe, og det avgjorde ikke kampen for oss, men du trenger OK dømming, sier Klopp.

Kroos åpnet Liverpool-forsvaret

Real Madrid startet kampen best og så ut som det farligste laget på eget gress. Etter 27 minutters spill tok Real Madrid ledelsen etter at Toni Kroos fant Vinícius Júnior med en strøken pasning. Brasilianeren tok ned ballen på brystet, kom seg forbi Nathaniel Phillips og satte inn 1-0 for vertene.

Noen minutter etter scoringen ville Karim Benzema ha straffespark da Ozan Kabak la franskmannen i bakken, men dommer Felix Brych vinket spillet videre.

Snaut ti minutter senere ropte Sadio Mané på frispark etter å ha gått i bakken i duell med Lucas Vázquez. Real Madrid gikk i angrep og Kroos' langpasning mot Vinícius ble stoppet av Alexander-Arnold. Da var bare et stort problem: Alexander-Arnolds endte opp med å stupheade ballen gjennom til Marcio Asensio, som rundet Alisson Backer og scoret 2-0.

Noen få minutter før pause ga Ozan Kabak en gavepakke til Asensio. Tyrkerens mislyktes med tilbakespillet mot egen målvakt og Asensio fikk i stedet ballen, men spanjolens avslutning gikk utenfor målet til Alisson.

Salah tente Liverpool-håpet

På tampen av første omgang tok Liverpool-manager Jürgen Klopp grep. Naby Keïta, som var en overraskelse for mange i startoppstillingen, ble tatt av og erstattet av Thiago Alcântara.

Fem minutter etter pause satte Georginio Wijnaldum fart fremover og serverte Diogo Jota. Portugiseren prøvde et skudd, men det ble heller en god pasning til Mohamed Salah, som satte inn 1-2 for Liverpool.

62 minutter inn i kampen var Liverpool svært nær utligning. De røde broderte seg gjennom Real Madrid, og Diogo Jota vippet ballen inn til Sadio Mané på fem meter, men Ferland Mendy kastet seg inn og blokkerte avslutningen til Liverpools senegaleser.

I stedet for Liverpool-utligning økte Real Madrid ledelsen to minutter senere. Luka Modric dro seg inn i banen og fant Vinícius Júnior, som satte inn 3-1-scoringen for Real Madrid bak Alisson Becker.