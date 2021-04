I dag kommer gjenåpningsplanen. Støre frykter fjerde bølge og revers

Onsdag legger statsminister Erna Solberg frem planen for den gradvise gjenåpningen av samfunnet.

Mens opposisjonspartiene i Danmark blir konsultert i forkant av en slik fremleggelse, har ikke opposisjonen i Norge hørt et pip.

– Burde Stortinget blitt konsultert?

– Jeg registrerer at det er en helt annen praksis i Danmark, der det er nær konsultasjon med partiene. Regjeringen her i landet har valgt en annen linje, det gir regjeringen et veldig stort ansvar om hvordan dette går. De har dermed ansvar for å forhindre en fjerde smittebølge, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

Frykter fjerde smittebølge

Arbeiderpartiets forventinger til gjenåpningsplanen er at den er i tråd med smittesituasjonen.

– Smitten må ned. Vi forventer at regjeringen har fokus på det, for å forhindre en fjerde smittebølge. Den tredje smittebøgen skyldes i stor grad importsmitte, det kan vi ikke ha en gang til for da settes alt dette i revers, sier Støre til TV 2.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke så opptatt av at opposisjonen er blitt involverte i forkant av at planen legges fram.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) håper på en god gjenåpningsplan for folket. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det viktigste er at det er gode tiltak for folk. Det er ikke så viktig med alle møtene og at vi er med på dem, sier Slagsvold Vedum.

Konkret plan

Sp-lederens forventninger til gjenåpningsplanen er i hovedsak at den er konkret.

– Forrige gang statsministeren var på stortinget var det eneste konkrete at man skulle vaske hendene og holde avstand. Nå forventer vi at hun er konkret og ser de som faller utenfor, sier Vedum.

Påtroppende Frp-partileder, Sylvi Listhaug, er enig med Slagsvold Vedum om at gjenåpningsplanen må være både konkret og realistisk.

– Jeg håper planen blir konkret og realistisk, for jeg tror rett og slett ikke at folk klarer flere nedturer nå. Jeg håper på en konkret plan på hvordan man har tenkt å gjenåpne Norge. Det er viktig at tiltakene for å hjelpe næringsliv og sikre arbeidsplasser og de som har mistet jobbene, følges opp med konkrete tiltak, sier Listhaug.

Sylvi Listhaug (Frp) håper gjenåpningsplanen er konkret og realistisk. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB

– Hva er en realistisk plan?

– Vi håper at det skjer så fort som mulig, men det henger jo sammen med vaksineringen – som Frp syns det har gått veldig seint. Vi har stilt spørsmålstegn med strategien som er fulgt, at vi følger blindt EU. Men nå håper vi tempoet øker på, vi er snart nødt til å få livene våre tilbake for det begynner å røyne på nå, sier hun.