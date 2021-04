Lekker Haaland-assist holdt ikke for Dortmund

Manchester City – Borussia Dortmund 2–1 (1–0)

Etter fire målløse kamper på rad var Erling Braut Haaland tilbake på favorittscenen sin.

Saken oppdateres med reaksjoner fra Manchester og TV 2s studio!

Jærbuen var før kampen toppscorer i Mesterligaen med sine ti mål.

– Manchester City er klare favoritter, var dommen til TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt før kampen.

Se sammendraget i videovinduet øverst!

Erling Braut Haaland viste seg frem ved to anledninger. Den andre gangen vartet han opp med en vakker målgivende pasning, noe som gledet treneren hans.

– Han hadde en målgivende og var en trussel mot dem. Tidlig i førsteomgang skaper han en stor sjanse. Det er det vi ønsker – at han skal få brukt farten sin, sier Terzic til TV 2.

Treneren om Haaland: – Han er fornøyd hos oss

Den siste uken har det stormet rundt Erling Braut Haaland. Da hans agent Mino Raiola og far Alfie Haaland ble observert på en flyplass i Barcelona startet ryktemaskinen for fullt.

– Det har vært mye snakk om Erling utad, men snakkingen med ham er bra. Han er fornøyd hos oss. Det som skjer utenfor banen påvirker ikke oss, vi kan ikke hindre folk i å reise verden rundt. Vi er veldig glade for at Erling er hos oss, sier Dortmund-trener Edin Terzic til TV 2 etter kampen.

Borussia Dortmund sliter stort i hjemlig liga og står i fare for å ikke kvalifisere seg til Mesterligaen neste sesong. For øyeblikket ligger de på femteplass – syv poeng bak Eintracht Frankfurt som innehar plassen foran dem.

– Må dere kvalifisere dere for Mesterligaen for å klare å beholde Haaland?

– Borussia Dortmund ønsker alltid å spille i Mesterligaen. Slik er det. Dortmund ønsker alltid det, svarer Terzic til TV 2.

DEN NYE VINEN: Erling Braut Haaland og Phil Foden slo av en prat etter kampen. Foto: Phil Noble

Utnyttet stygg feil

Det tok ikke lang tid før City tok kommandoen over kampen, men det var kampens dommer som skulle spille hovedrollen i førsteomgang.

Var det noe Dortmund ikke hadde råd til, så var det tullete amatørfeil. Kampen var bare 17 minutter gammel da Pep Guardiolas menn viste hva som skjer om man ikke er påskrudd mot dem.

Emre Can leverte en fryktelig feilpasning på midtbanen, som gjorde at City kunne kontre på et vaklende Dortmund. Ti sekunder senere jublet Kevin De Bruyne for å ha sendt hjemmelaget i ledelsen.

Dommeren i fokus

Ti minutter senere var Can igjen i fokus. Denne gang gikk Rodri i bakken inne i Dortmunds felt etter det som kunne se ut som et spark i hodet. Dommer Ovidiu Hategan pekte resolutt på straffesparket, men Rodri klarte ikke å lure VAR.

Bildene viste at tyskeren ikke sparket City-spilleren i hodet. Dermed ble straffesparket omgjort. Det ble derimot ikke det gule kortet dommeren hadde vist til Can.

Det er ikke første gang Hategan havner i fokus denne sesongen. Han ledet skandaleoppgjøret mellom PSG og Istanbul Basaksehir, som ble avbrutt etter at fjerdedommer Sebastian Coltescu ble anklaget for å ha kommet med en rasistisk kommentar i retning Basaksehir-trener Pierre Webo.

FRUSTERT: Borussia Dortmund-spillerne skjønte lite da kampens dommer valgte å dømme straffe til Manchester City. Foto: Phil Noble

Få minutter senere havnet dommeren i fokus igjen. Hategan blåste frispark til City da Jude Bellingham snappet ballen foran Ederson. Brasilianeren gikk i bakken etter å ha blitt truffet av engelskmannen som var først på ballen.

Dermed blåste Hategan i det Bellingham var på vei mot det åpne målet. Igjen sto Dortmund-spillerne igjen som store spørsmålstegn.

Dortmund-sjef Edin Terzic var lite imponert over dommeren etter kampen.

– Jeg har bare sett Bellingham-situasjonen én gang, men for meg er det ikke frispark til City. Dommeren blåser også med én gang. Hadde han ventet kunne han gått til VAR-skjermen og sett på situasjonen. Dette er en kamp som blir påvirket av feil. Noen ganger er det ikke spillerne som gjør feilene, men vi må akseptere det, sier Dortmund-sjefen til TV 2 etter kampen.

TV 2s fotballeksperter kunne heller ikke forstå avgjørelsen til den rumenske dommeren.

– Jeg synes det er feil avgjørelse av dommeren. Bellingham går på ballen og Ederson sparker opp i foten hans, sa TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Ederson fikk heller ingen støtte fra TV 2s fotballekspert og tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt.

– Dette mener jeg er feil. Man kan ikke bli straffet for at man tar ballen fra keeper og at han da sparker deg i foten, mente Thorstvedt.

This Ref needs checking! 🤦🏽‍♂️ — Jadon Sancho (@Sanchooo10) April 6, 2021

Haaland tok ansvar

Erling Braut Haaland hadde en ganske anonym førsteomgang, men allerede to minutter ut i andreomgang viste han hvor farlig han kan være.

Dahoud hamret en ball i bakrommet og Haaland havnet i løpsduell med Rùben Dias.

Portugiseren som muligens har vært Premier League beste midtstopper denne sesongen, så ut som en smågutt i duellen med Haaland. Jærbuen viste både muskler og fart, men alene med Ederson sviktet han.

Ti minutter før slutt skulle derimot nordmannen lykkes. Haaland sto feilvendt mot mål da han fikk ballen spilt opp mot seg, men flikket den vakkert igjennom til Marco Reus.

– Rollene er byttet om. Det er Haaland som spiller igjennom Reus! utbrøt Øyvind Alsaker.

Tyskeren var iskald alene med keeper.

I det kampen gikk til overtid smalt det dessverre for gultrøyene i motsatt ende. Citys stjerneskudd Phil Foden var sikker alene med Marwin Hitz, og sørget dermed for at de lyseblå vant kampen.

Dortmund drar likevel hjem til Tyskland med et potensielt viktig bortemål i bagasjen.