Styrelederen varsler møte med Godset-spillerne

Strømsgodset kunne mandag bekrefte at Henrik Pedersen får fortsette som trener i Drammen-klubben etter å ha gransket rasismevarslet mot dansken.

Dagen etter ble det imidlertid kjent at sju Godset-spillere hadde sendt inn rasismevarsel til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO).

En Godset-spiller TV 2 har snakket med forteller om en spillergruppe med forskjellige meninger. Spilleren mente det blir «håpløst å komme tilbake».

TV 2 vet at Strømsgodsets spillergruppe hadde et møte tirsdag kveld for å prate om situasjonen. Møtet var ferdig i 21.00-tiden, og det er ennå ikke kjent hva som ble tatt opp under spillersamlingen.

BEKYLDT FOR RASISME: Godset-trener Henrik Pedersen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Samtidig varsler styreleder Ivar Strømsjordet at han møter spillerne fra klokken 09.00 onsdag morgen.

– Det kommer meldinger, blant annet gjennom media, som kan tyde på at det er litt forskjellige oppfatninger i spillergruppen. Jeg skal ha et møte med alle spillerne i morgen tidlig. Vi må ha flere grupper på grunn av koronaen, men det blir et møte med alle spillerne for å informere om prosessen, hva vi har vurdert og kommet frem til og det vil være en anledning til å komme med spørsmål og eventuelt opplysninger vi eventuelt ikke har fått, sier styreleder Strømsjordet til TV 2.

Styret fikk en formell henvendelse fra kaptein Mikkel Maigaard om at Strømsgodset-spillerne ikke opplevde at Henrik Pedersen hadde rasistiske holdninger, forklarer Strømsjordet.

Ifølge en av spillerne besto klubbens undersøkelse av at Maigaard, som beskrives som «en av de nærmeste støttespillerne» til Pedersen, gikk rundt og spurte noen av spillerne i spillergruppa om noen hadde opplevd noe rasistisk. Maigaard ønsket ikke å kommentere saken tidligere tirsdag.

– Jeg kjenner ikke til hvordan prosessen har vært når det gjelder Maigaard og spillerne. Han er kaptein, og som kaptein har du tett kontakt med hovedtrener. Sånn er det bare. Vi fikk en formell henvendelse fra Maigaard, som skrev under på vegne av spillergruppen. Vi forholder oss til den, sier Strømsjordet.

– Vil det være vanskelig å fortsette med Henrik Pedersen hvis spillergruppen er så splittet?

– Jeg skal ikke spekulere i det, men en trener er avhengig av tillit fra spillerne. Hvorvidt han har det eller det er forskjellige oppfatninger i spillergruppen, vet jeg ikke, sier Ivar Strømsjordet.

Styrelederen mener det ikke er en som tilsier at de skal ta opp saken på ny.

– Vi har hele tiden sagt at hvis vi får nye opplysninger som vi ikke hadde i går, vil vi ta imot den, ta den på alvor og vurdere innholdet. Vi vet aldri hva som kommer, men per i dag er det ikke noen nye opplysninger og ikke noe grunnlag for å komme til en annen konklusjon enn i går, sier han.

Henrik Pedersen, som har trent Strømsgodset siden sommeren 2019, har tilbakevist rasismebeskyldningene.