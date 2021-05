I fjor kom Ford med en svært etterlengtet modell. Da var det klart for en helt ny generasjon av familie-SUVen Kuga – som nå kom i ladbar versjon.

Bilen fikk mye skryt for drivlinje, kjøreegenskaper og praktiske egenskaper. Men den hadde også en "mangel". Nemlig at den ikke kom med 4x4.

Det svarte Ford på med å lansere Kuga med dieselmotor og AWD. I fjor sto den for rundt 20 prosent av det totale Kuga-salget, det er egentlig ingen dårlig prestasjon når vi vet at dieselbilene har tapt store markedsandeler de siste årene. Men den ladbare hybriden er altså suveren bestselger i Kuga-familien.

Nå har Ford kommet med et nytt 4x4-alternativ. Det handler om en ren hybrid-versjon, som altså ikke er ladbar.

Hybrid og AWD – men da er den altså ikke ladbar.

Hva er nytt?

Hybridutgaven er altså alternativ nummer to for de som vil ha Kuga med firehjulstrekk. Bilen kombinerer en 2,5-liters bensinmotor på 190 hk med en elektrisk motor.

Batteripakken er på på 1,1 kWt, den lades via regenerativ bremsing, enten via motorbrems når bilen triller eller når man bremser – og av bensinmotoren. Til sammenligning har den ladbare hybrid-utgaven av Kuga en batteripakke på 14,4 kWt. Forskjellen er altså stor.

Dette slår også ut på vekten, om enn ikke så mye som vi kanskje skulle tro. Den ladbare utgaven veier 71 kilo mer enn hybridversjonen (1.769 kontra 1.698 kilo), her spiller det naturligvis også inn at den ladbare "sparer" endel kilo på at den ikke har 4x4.

Utstyrsnivået ST-Line betyr blant annet en ganske diskret stylingpakke. Startprisen er på 553.500 kroner. I tillegg har testbilen utstyr som adaptiv cruisekontroll, blindsonevarsling, parkeringskamera foran og bak, LED blendingsfrie hovedlys, head up display, handsfree bakluke, elektrisk panoramatak, innfellbart hengerfeste og metallic lakk. Med alt dette på plass, ender bilen på 626.900 kroner.

Tredje generasjon Ford Kuga kom på markedet i fjor. I Norge er den ladbare hybriden klar bestselger.

Hvordan fungerer det?

Føles det litt gammeldags med en ikke-ladbar hybrid i 2021? Når til og med Toyota har krøpet til korset og gjort sin RAV4 ladbar, er vi tilbøyelig til å mene det. Det er ikke til å komme bort fra at du her går glipp av muligheten til å spare en god del drivstoff, på alt som heter småkjøring.

Den ladbare Kugaen klarer ifølge WLTP-tallet 56 kilometer på ren strøm (og det er heller ikke urealistisk). Med hybridversjonen er det bare snakk om korte strekninger, uten at bensinmotoren må trå til. Det offisielle forbruket er oppgitt til 0,59 liter/mil. Vår erfaring er at det krever at du holder deg i skinnet.

Ingen store overraskelser innvendig, totalinntrykket er ganske nøkternt.

Den trinnløse girkassen er bedre enn mye annet vi har vært borti på hybridbiler. Men legger du opp til aktiv kjørestil, blir den likevel litt masete. 0-100 km/t går på 9,5 sekunder. Det er ikke akkurat veldig hurtig og hverken du eller bilen trives spesielt godt underveis. Igjen noe som er veldig vanlig på hybridbiler.

Vurderer du de to hybridutgavene opp mot hverandre, bør kjøremønsteret ditt veie tungt. Har du mest langkjøring, bør ikke forskjellen i drivstoff-forbruk bli veldig stor. Har du derimot mest småkjøring (som de fleste bileiere tross alt har), kan du spare mye bensinpenger hvis du er flink til å lade. Og da kjører du også utslippsfritt her.

Det viktigste spørsmålet er nok uansett om du trenger 4x4 eller ikke. Hvis svaret på det er ja, kan du utelukke den ladbare hybriden. Da står det mellom hybrid eller diesel. Sistnevnte har en liten prisfordel, 543.000 kontra 553.000 kroner. Du får også dieselutgaven i Titanium-utgave, den koster 515.000 kroner.

Det offisielle drivstoff-forbruket er nesten likt (0,57 liter/mil), men vi mistenker at dieselutgaven vil være litt mer nøysom i praktisk bruk. Den er også kjappere, med 8,7 sekunder på 0-100 km/t. I tillegg oppfører den seg roligere under akselerasjon.

Rent nøkternt mener vi derfor at dieselutgaven er det naturlige valget mellom disse to. Men så var det dette med nordmenn og frykten for å kjøpe bil med dieselmotor, da...

ST-Line betyr stylingpakke som løfter bilen litt, uten at det på noen måte blir utagerende,.

Bilen for deg hvis?

Du trenger firehjulstrekk på Kugaen din og vil ikke ha/tør ikke kjøpe dieselmotor.

Ikke bilen for deg hvis?

Du tenker hybridbil som ikke kan lades er litt meningsløst.

FORD KUGA ST-LINE HYBRID AWD Motor og ytelser: Motor: 2,5-liter + elmotor Drivstoff: Bensin Effekt: 190 hk / 200/230 Nm 0-100 km/t: 9,5 sekunder Toppfart: 194 km/t Bensinforbruk (WLTP): 0,59 liter/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 462 x 188 x 166 cm Bagasjerom: 405-454/1.216 liter Vekt: 1.698 kilo Tilhengervekt: 1.500 kilo Nyttelast: 582 kilo Pris: Fra: 553.500 kroner Pris testbil: 626.900 kroner

Det er ventet at hybridutgaven vil stå for 10 prosent av Kuga-salget i år, det er det samme som diesel.

