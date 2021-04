Her er den – modellen som gir priskutt på over 200.000 kroner

Kia kom med en helt ny utgave av sin store SUV Sorento før jul i fjor.

Her startet de med en modell som har to ting å stri med: 1) Fra-pris på 809.900 kroner. Og 2) Dieselmotor under panseret.

Hvis dette hadde vært eneste utgave, hadde Kia neppe tatt seg bryet med å lansere bilen i Norge. Men allerede fra start var det klart at de også ville komme med en modell som passer det norske markedet langt bedre: Nemlig en ladbar hybridutgave av Sorento.

Nå er den i Norge. Og her snakker vi solid priskutt. Ladbar Sorento starter nemlig på 589.900 kroner, for Comfort-utgaven. Den svært godt utstyrte Exclusive-utgaven blir din for 659.000 kroner.

Elektrisk rekkevidde på 57 kilometer

Ser vi på hva du får for de pengene, har ikke Sorento mange direkte konkurrenter. Her snakker vi stor SUV med syv seter og 4x4. Drivlinjen består av en 1.6-liters turbo bensinmotor med 180 hk og dreiemoment på 265 Nm. Kombinert med en elmotor som produserer 67 kW og 304 Nm, er såkalt systemytelse på 265 hk og 350 Nm i dreiemoment.

Batteripakken er på 13,8 kWt. Den skal gi en elektrisk rekkevidde på 57 kilometer. Avhengig av kjøreforhold overføres kraften til forhjul eller alle fire hjul, via en sekstrinns girkasse.

Elmotoren er montert mellom bensinmotor og girkasse og batteripakken er plassert under fører- og passasjersetet, og ligger mellom gulvet i kupéen og bilens bunn. Dette gjør at den ikke stjeler plass fra kupé eller bagasjerom.

Dette er dieselutgaven av nye Sorento – som var først ut i Norge.

Mye utstyr for pengene

Med lengde på over 4,8 meter er Sorento en stor bil. Det er også flere fleksible interiørløsninger her. De to bakerste setene felles ned i gulvet når de ikke er i bruk. Andre seterad kan skyves i lengderetningen, her kan du også vinkle ryggene.

Med alle setene i bruk har du 187 liter bagasjerom til rådighet. Dette vokser til 621 liter som femseter, med baksetene i bakerste posisjon. Skyver du disse helt frem, vokser bagasjerommet til 821 liter. Men da skal du også slite med å sitte særlig lenge i baksetene

Kia er kjent for å levere mye utstyr for pengene. Comfort har blant annet 10,25" berøringsskjerm m/ navigasjon, Kia UVO Connect , Tom Tom Live-funksjoner, åtte (!) USB-kontakter, Supervision instrumentpanel m/12,3" LCD-display, ryggekamera, parkeringssensor foran og bak og oppvarmet ratt.

Interiøret sladrer om at USA er et viktig markedet for denne bilen. Exclusive-utgaven er spekket med utstyr.

Toppscore og fem stjerner

Exclusive kommer med blant annet Head-Up Display, seteforlenger på førersete, minnefunksjon for elektrisk førersete, ventilerte seter foran og panoramasoltak.

En tilleggspakke med nappaskinn og stigtrinn kommer på 19.900 kroner.

Sorento er også svært godt spekket opp med sikkerhetsutstyr, bilen fikk toppscore og fem stjerner i kollisjonstest hos Euro NCAP. Som øvrige Kia-modeller har den nybilgaranti på syv år/150.000 kilometer.

Med lengde på 4,80 meter er Sorento en velvoksen SUV. Den har heller ikke mange direkte konkurrenter.

Koster nøyaktig det samme

De aller fleste bilene vi kan sammenligne Sorento med, kommer fra ett av premiummerkene – og koster dermed betydelig mer. Det gjør også en bil som Ford Explorer, som har mange likhetstrekk med Sorento. Explorer selger godt i det norske markedet og har en "rabatt" på grunn lavere avgifter. Noen billigbil er den likevel ikke. Explorer starter på 897.900 kroner, toppmodellen Platiunium koster 914.900 kroner.

Den nærmeste konkurrenten kommer likevel fra nærmeste "familie", nemlig Kias søstermerke Hyundai. De har nylig lansert sin Santa Fe som ladbar hybrid i det norske markedet. Her er startprisen på 639.000 kroner for utgaven som heter Premium og som skal være direkte sammenlignbar med Sorento Exclusive. Toppmodellen Luxury Pack koster for øvrig fra 659.000 kroner.

