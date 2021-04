– Alle voksne kan være vaksinert innen 19. april

President Joe Biden varsler at landet ligger godt an til å nå målet om å ha satt 200 millioner vaksinedoser innen hans hundrede dag som president.

USA ligger foran målsettingen var å ha tilbudt alle voksne personer i USA vaksinering innen 1. mai. Den nye datoen er 19. april - to uker tidligere enn planlagt.

I 22-tiden tirsdag kveld kommer presidenten med en oppdatering på USAs vaksinasjonsstatus.

Nyheten kommer samme dag som mange stater gjør vaksiner tilgjengelig for alle voksne innbyggere.

200 millioner doser

I påsken ble fire millioner vaksinasjoner gjennomført på én dag i USA, og siden Biden ble president har det blitt satt 150 millioner doser.

I så måte ligger han godt an til å nå valgløftet om at 200 millioner amerikanere skulle ha fått vaksine innen han hadde vært president i 100 dager.

Amerikansk økonomi nyter godt av den positive utviklingen. Det internasjonale pengefondet (IMF) opplyser at økonomien i USA ikke har vokst raskere siden 1984, skriver CNN.

– Takket være forskningen får flere hundre millioner mennesker vaksine, og dette er ventet å sette fart på gjenreisingen i mange land senere i år. Økonomiene fortsetter også å tilpasse seg nye arbeidsmåter tross reduserte mobilitet, noe som gir en raskere gjenreising enn ventet, skriver sjeføkonom Gita Gopinath i IMF.

Ifølge Gopinath har ekstra pengestøtte i de store økonomiene, særlig i USA, også bidratt til å bedre fremtidsutsiktene.

3 millioner vaksinedoser om dagen

– Mer enn 75 prosent av befolkningen over 65 år er vaksinert, sier Biden i talen tirsdag kveld.

Presidenten sier landet i snitt setter 3 millioner vaksinedoser om dagen, og at over 62 millioner mennesker i USA nå er fullvaksinert. Han bekrefter at USA ligger godt an til å nå målet om 200 millioner vaksinerte innen hans hundrede dag som president.

– Vi er ikke på målstreken enda. Vi har fortsatt mye jobb å gjøre, og inntil flere er vaksinert må vi vaske hender, holde avstand og bruke masker, sier Biden.

I januar døde over 95.000 amerikanere med covid-19. Samme tall for mars var rundt 37.000. Totalt har 554.064 personer i USA dødd med covid-19.

Nærmere målet

President Joe Biden oppfordrer befolkningen til å vaksinere seg og til å fortsatt forholde seg til smittevernreglene.

– Målet var at flesteparten av amerikanere skulle ha fått sin første vaksinedose innen 1. mai, sier presidenten.

Han bekrefter at målet nå er endret, og at datoen for målet er nærmere.

– Alle voksne amerikanere kan være vaksinert til 19. april, sier han.

Nasjonaldagen kan feires normalt

Hver eneste voksne person i USA over 18 år skal altså ha fått tilbud om vaksine innen denne datoen. Han legger imidlertid til at kampen mot viruset ikke er over enda.

– Dette er ikke tiden for å feire enda. Vi kan ikke lette opp nå, sier Biden.

Presidenten peker på landets nasjonaldag, 4. juli, som en dato som kan feires som normalt dersom vaksinasjonen går som planlagt.