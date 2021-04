– Jeg ville ikke planlagt for utenlandsferie i juni

Håpet du på utenlandsferie, når statsministeren nå skal legge fram plan for gjenåpning av samfunnet? Justisministeren ber deg avvente.

Onsdag formiddag redegjør statsminister Erna Solberg for den gradvise gjenåpningen av samfunnet.

Etter et langt og tungt år er det mange som har øynet håp for en mulig utenlandsferie i sommer. Men justis- og beredskapsminister Monica Mæland er tydelig på at du ikke bør legge slike planer nå.

– Jeg ville nok ikke anbefale å planlegge ferie i utlandet i juni. Men det er UD som gir reiseråd, og vi vil jo se hen til både smittesituasjon i Europa og resten av verden. Men jeg ville ikke ha planlagt for det, sier Mæland til TV 2.

Fortsatt strenge innreiseregler

Når det gjelder innreise til Norge tror Mæland at vi fortsatt kommer til å ha svært strenge restriksjoner også framover.

– Vi kommer fortsatt til å ha veldig, veldig strenge restriksjoner for innreise, sier justisministeren, og legger til at Norge har blant de strengeste innreisereglene i Europa.

Mæland sier at de eneste unntakene gjelder for samfunnskritisk personell, for barn som skal ha samvær med foreldre, noen dagpendlere, samt helsepersonell.

– Utover det har vi ikke åpnet for innreise og det kommer også til å ta tid før vi gjør det, rett og slett fordi tiltaksbyrden for folk som bor i Norge er veldig stor.

– Må ha stor tålmodighet

Mæland påpeker at denne tiden har vært veldig vanskelig, særlig for barn og unge, og for alle i reiseliv- og restaurantbransjen – som opplever at jobbene står i fare.

– Derfor er det nettopp disse vi nå må prioritere. Det betyr at en veldig god andel både familiemedlemmer og kjærester må ha stor tålmodighet med å komme inn til Norge, sier Mæland.

– Hva med turistnæringen, de trenger jo sårt at det kommer utlendinger til Norge?

– Ja, det gjør de. Men samtidig oppfordrer vi nordmenn til å feriere i Norge, og det så vi at de gjorde i fjor. Og foreløpig er det et stykke frem til at vi kan ønske turister velkommen tilbake Norge, dessverre.

– Hva med de som reiser ut av landet, kanskje på ferie, og kommer hjem?

– Vi anbefaler ikke unødige fritidsreiser. Og jeg tror at alle som vil tilbake til Norge, i veldig lang tid framover, må belage seg på strenge karanteneregler og karantenehotell og testeregime, sier hun.

Mæland sier at regjeringen har vært tydelig på at unødvendige fritidsreiser ikke anbefales. Så lenge det rådet gjelder, må det også være strenge krav til testing og karantene.

Hindre ny smittebølge

– Dette er rett og slett for å hindre importsmitte og hindre nye bølger av smitte, sier Mæland.

– Understreker du dette nøye nå, fordi dere ikke vært tydelige nok rundt importsmitte tidligere?

– Vi får veldig mange henvendelser fra alle de som ønsker kontakt med familie og kjærester, som er veldig uenige i karantenebestemmelsene. Når vi nå varsler en gjenåpning, så er det samtidig viktig å varsle at vi prioriterer tiltak hjemme, fordi tiltaksbyrden for veldig mange av våre barn og unge, eldre og ensomme, ansatte i reiseliv og varehandel har hatt veldig store tiltak. Derfor er det dem vi må prioritere nå.

– Hvor lenge må vi belage oss på strenge restriksjoner?

– Det er umulig å si. Men jeg tror man fortsatt må belage seg på veldig strengt restriksjoner, på test og karantene, selv om vi åpner opp og får mer normale forhold hjemme.

Prioriterer sesongarbeidere

Mæland sier at de vil prioritere arbeidslivet foran andre typer typer innreiser framover.

– Vi har hatt en liten åpning for kritisk personell, den vurderer vi å utvide. Det er knyttet til arbeidsplasser som står i fare dersom de ikke får helt nødvendig personell til Norge.

Hun snakker da først og fremst om industri som er sesongbetont og er avhengig av arbeidskraft.

– Det handler om verftsnæring, grøntnæringene våre, og en rekke næringer som er vant til å hente arbeidskraft utenfra. De står nå i en vanskelig situasjon, derfor har vi laget en liten åpning nå for helt nødvendig kritisk arbeidskraft, sier Mæland.

Støre: – Kontroll viktig

Opposisjonspartiene er også spent på gjenåpningsplanen som blir lagt frem onsdag.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, håper regjeringen går inn for strengest mulig grenser og mest mulig åpning innad i Norge.

– Fordi mange har hatt det tøft i over et år nå, er det viktig å ha nesten helt stengte grenser, slik at vi kan åpne mest mulig innad i landet, sier Vedum til TV 2.

Arbeiderpartias leder, Jonas Gahr Støre, ser litt litt annerledes på hva vi bør gjøre for å hindre importsmitte.

– Vi har vært kritiske til håndteringen av importsmitten et helt år. Når det nå forsikres at de har dette på stell, er det et ansvar som regjeringen fullt og helt har, sier Støre.

– Så åpne grenser er ikke viktig for Ap?

– Kontroll er viktig, at vi er trygge på at de som kommer over grensen ikke bringer med seg smitte inn. Det er ikke et mål i seg selv å ha full nedstigning av grensene, sier Støre.