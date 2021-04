Jarsteins nære støttespiller fikk sparken etter homo-uttalelser

Det bekrefter Hertha Berlin på sine nettsider tirsdag.

Ungarske Petry, som har vært Hertha Berlins keepertrener i flere perioder, er ferdig i hovedstadsklubben som følge av uttalelser han skal ha gitt til avisen Magyar Nemzet i hjemlandet.

Hertha Berlin skriver at uttalelsene ikke er forenlig med mangfold og toleranse, verdier klubben er svært opptatt av å fremme.

– Zsolt Petrys arbeid har alltid blitt satt stor pris på i årene i Hertha BSC. Han er også alltid blitt opplevd som åpen, tolerant og hjelpsom. Han har ikke på noe tidspunkt opptrådt homofobt eller fremmedfiendtlig, sier Hertha-sjef Carsten Schmidt i en uttalelse.

Han opplyser videre at man selv etter å ha vurdert detaljene i oversettelsen av det aktuelle intervjuet, samt erkjennelsen av at enkelte av Petrys uttalelser er fjernet før publisering, kom til at ungareren ikke kan fortsette i klubben.

Beklager

Keepertreneren kommenterer også selv Hertha-exiten i en uttalelse.

– Jeg vil understreke at jeg verken er homofob eller fremmedfiendtlig. Jeg angrer veldig på uttalelsen min om innvandringspolitikk og vil gjerne beklage til alle de menneskene som søker tilflukt hos oss og som jeg har fornærmet, sier han.

– Jeg har vært veldig glad å jobbe for Hertha, og jeg respekterer denne avgjørelsen. Jeg ønsker alle i Hertha lykke til i fremtiden, tilføyer han.

Det omtalte avisintervjuet ble publisert mandag. Der skal Petry blant annet ha kritisert den ungarske Leipzig-keeperen Peter Gulacsi for å spille for en klubb som blant annet støtter homofilt ekteskap, melder nyhetsbyrået DPA.

Videre skal Hertha-treneren ha sagt at han ikke forstår at landsmannen Gulacsi «står opp for homofile, transvestitter og folk med andre kjønnsidentiteter».

Med hensyn til innvandringsspørsmålet skal han blant annet ha gitt uttrykk for at Europa er et kristent kontinent, og at han ikke liker «det moralske forfallet» som har gjort seg gjeldende.

Savnet Petry

Petry har vært en av Rune Almenning Jarsteins nærmeste støttespillere i den tyske klubben. Den norske landslagskeeperen har flere ganger skrytt av ungareren.

– Jeg har mye å takke Zsolt for. Jeg hadde ikke vært i Berlin uten ham. Jeg ville ikke vært den keeperen jeg er uten ham, sa Jarstein i et intervju med Kicker i fjor.

Petry ble ansatt i Hertha Berlin i 2015, men ble byttet ut da Jürgen Klinsmann ble ansatt som hovedtrener før jul i 2019. Inn kom mer profilerte Andreas Köpke.

I etterkant var Jarstein åpen om at han savnet sin mangeårige samarbeidspartner.

– Det var vanskelig. Jeg savner Zsolt, men det har ingenting med de andre keepertrenerne å gjøre. Zsolt var spesiell for meg, han hjalp meg mye, på og utenfor banen, sa han i et intervju med Berliner Morgenpost.

I februar i fjor ga Klinsmann seg brått i trenerrollen, og da ble Jarstein-støttespiller Petry hentet tilbake.

