– Nesten tryggere å være på reise enn å være hjemme

Uno-X har leid et stort hus i Belgia hvor rytterne kan bo og forberede seg mellom rittene rundt om i Europa. De argumenterer for at det er en «nødvendig arbeidsreise» - og støtter Bodø/Glimts Spania-tur.

Bodø/Glimts tur til Sør-Spania har vært gjenstand for kritikk fra enkelte og mye diskusjon de siste ukene.

Samtidig er en rekke friidrettsutøvere, triatleter og syklister, for å nevne noen, til stadighet på treningsleirer rundt om i Europa uten å bli utsatt for det samme kritiske søkelyset.

Det norske profflaget Uno-X innlosjerte ryttere og støttepersonell i et kloster på Mallorca i januar, og nå har de leid et hus midt i ingenmannsland på landsbygda øst i Belgia.

Saken fortsetter under bildet

IKKE BARE IDYLL: Minusgrader og snø i Belgia var en strek i regninga for Uno-X-rytterne - da ble det rulle i garasjen i stedet for rulling på asfalten. Foto: Magnus K. Aarre.

Dit kan rytterne komme før, mellom og etter ritt. Det fjerner karanteneproblematikken og gir bedre forberedelser.

– Det er helt optimalt for oss, så vi må bare være takknemlige for at vi har et lag som gidder å gjøre det på denne måten og tenke på helsa vår, sier Uno-X-rytter Torstein Træen.

– Det er per definisjon en nødvendig reise

Træen dro til basen i Sippenaeken etter et ritt i Frankrike på søndag. Snart går turen igjen ned til Sør-Europa for å konkurrere.

– Det er fantastisk. Vi slipper å dra hjem mellom løpene, og så er det digg at vi slipper å dra på butikken og andre ting. Alt er orden på her. Så kan vi kun konsentrere oss om det vi trenger å gjøre, sier han.

– Hvor strengt er smittevernregimet her?

– Det er så strengt at jeg ikke får lov til å besøke kjæresten min, som bor rett bort i gaten her, sier han og henviser til proffsyklisten Susanne Andersen, som er på lagsamling noen kilometer over grensen i Nederland.

– Er dette en «nødvendig arbeidsreise»?

– Nå skal vi kjøre løp, og vi kommer fra løp, så det er per definisjon en nødvendig reise. Ellers hadde jeg ikke reist!

Saken fortsetter under bildet

HOME ALONE: I et stort hus i Sippenaeken, øst i Belgia, har Uno-X base mellom ulike ritt rundtom i Europa. Foto: Magnus K. Aarre.

– Ikke mulig å reise til Norge mellom konkurranser

Både Træen, Torjus Sleen og Jonas Abrahamsen er klare på at det ikke ville vært mulig å reise hjem til Norge mellom rittene på grunn av det manglende karanteneunntaket for norske toppidrettsutøvere.

– Om vi har fem dager mellom rittene, så er det ikke mulig å reise til Norge. Da er det veldig fint å ha det stedet her, som er hjemmekoselig og avslappende å være på. Og vi har et strengt regime her. Vi har mye testing, så jeg føler meg trygg, sier Sleen.

– Ser du på det som en nødvendig reise?

– Ja, det er det. Vi er avhengige av å være der det er konkurranser, og slik situasjonen er nå får vi ikke gjort det i Norge. Men vi prøver å minimere reisingen. Når vi først reiser et sted, reiser vi ikke for mye frem og tilbake, sier han.

Sleen mener det er tryggere å være i Belgia enn å være hjemme, noe lagkompis Abrahamsen støtter ham i.

– Ja, det er nesten like trygt som å være hjemme, føler jeg. Det er nesten enda tryggere å være på reise, sier 25-åringen, og legger til at det «ikke hadde vært mulig» å konkurrere på kontinentet om det ikke var for lagets base i Belgia.

– Fotball er rett og slett større og mer populært

Sportsdirektør og trener Arne Gunnar Ensrud er mannen som holder kontroll på rytterne i Belgia.

Han forteller at huset i utgangspunktet er leid til midten av april.

– Flere av guttene har vært på ritt, og vi har da ikke muligheten til å reise hjem mellom ritt, og vi ønsker heller ikke å ta den risikoen med reisevei. Så derfor har vi leid dette huset hvor vi har samlet flere av rytterne mellom rittene, sier han, og legger til:

– Vi har leid et hus og er alene her. Vi lager maten selv. Og det er en grunn til at vi gjør intervjuer ute og ikke inne! Så vi prøver å følge retningslinjene vi har i laget så godt vi kan.

Sammenligningen med Bodø/Glimts reise til Spania er riktig nok ikke 100 prosent presis.

Uno-X bruker huset som en base til trening i forbindelse med flere ulike konkurranser - Bodø/Glimt dro sørover kun for å forberede seg til fremtidige konkurranser.

Likhetene er imidlertid flere enn ulikhetene.

– Hvorfor tror du det bare er fotballen som får dette kritiske søkelyset på seg?

– Det handler nok mye om at fotball rett og slett er større og mer populært, tror jeg. Det er mange fotballag i Norge, men bare ett profflag i sykkel, så det handler nok mye om det, sier Abrahamsen.