Kjøpte syke katter på Finn.no og endte opp med skyhøye utgifter – nå advarer de andre

I stua si på Jessheim satt Celina og Arne da det i januar dukket opp et innlegg på Facebook. Det viste seg å handle om kattene som lekte rundt på sofaen deres.

Det var et innlegg som advarte mot en oppdretter som selger rasekatter på Finn.no.

– Fra det bildet så skjønte jeg at det var fra den oppdretteren som er oppdretter for oss. Jeg ble kjempestressa, jeg tenkte nå er det vi som blir lurt, nå er disse kattene syke, forteller Celina Alexandra Andersen.

Skyldte på badevann og trekk

Vi skal tilbake til 2019. Da kjøpte Henriette Skjørten Johansen en kattunge av rasen Britisk korthår for 10.000 kroner, og kattungen hun fant på Finn.no fikk navnet Hades.

Henriette la merke til at det var noe rart med øyet til Hades da de hentet han. Men oppdretteren hadde en forklaring på hvorfor det ene øyet til katten knep.

– Hun sa han var nybada, så det var sikkert noe såpe han hadde fått i øyet, sier Henriette.

Men det var også noe annet med kattungen, den manglet chip selv om det var en del av avtalen at den skulle leveres med det. Henriette måtte ta med Hades til dyrlegen for å fikse det.

– Da ville ikke dyrlegen chippe han, fordi han var dårlig. Han hadde feber og nedsatt allmenntilstand. Så det som egentlig skulle være en chiptime ble en full veterinærsjekk, forteller hun.

Hades viste seg å ha et smertefullt sår på øyet, og det ble utført tester for å finne ut årsaken. Det viste seg at kattungen hadde både mycoplasma og herpesvirus.

HADES: Kattungen hadde et sår på hornhinnen og kunne mistet øyet. Foto: Henriette Skjørten Johansen.

– Da ble jeg veldig lei meg. Såret på hornhinna var så dypt at han kunne ha mista øyet, forteller Henriette.

Hun sier oppdretteren ba henne om å ikke oppsøke dyrlege, men heller dryppe øynene med saltvann.

Hun kjøpte Hades i august 2019. Tidligere samme år i mars kjøpte to andre personer kattunger til 12.000 kroner fra den samme oppdretteren.

De forteller veldig like historier fra da de hentet kattene.

Utgifter på 22.000

Sol Elfri Li kjøpte katten Gulla som også hadde rennende øyne.

– Oppdretteren sa hun hadde mista katten i badevannet. Senere sa hun at hun hadde hoppa oppi badevannet, sier Sol.

Kort tid etter at den ble hentet testet Gulla positivt for mycoplasma og Calicivirus. Sol endte opp med store utgifter for å behandle katten.

Linn-Beate Eriksen kjøpte katten Theo fra samme kull som Sol.

– Han var litt snørrete og rant fra øyne og nese, og oppdretter sa at det egentlig ikke var så farlig. Hun bagatelliserte det litt og sa at det bare var fordi han hadde ligget i trekk. Han ble dårlig etter noen dager så vi måtte ta han med til veterinæren.

I løpet av de fire første månedene med kattungen kostet det Linn-Beate og familien 22.000 kroner i veterinærkostnader og medisiner. Selgeren sa hun ville gi avslag i prisen fordi kattungen var syk, men pengene kom aldri.

– Kan kreve erstatning

Ifølge jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, vil man ha rett på et passende prisavslag hvis man har kjøpt en katt med sykdom som kan føres tilbake til leveringstidspunktet.

– Hvis det er sånn at man bli påført utgifter til veterinær for eksempel som følge av denne sykdommen, da vil det være et økonomisk tap som du kan kreve erstattet av selger. Men det må vurderes konkret fra sak til sak hva som er passende beløp, sier Skarderud.

Henriette fikk til en avtale med oppdretter om at hun skulle få 6500 i prisavslag, men pengene fikk hun ikke.

I september 2019 fikk Henriette et brev der Norske Rasekattklubbers Riksforbund opplyste om at oppdrettet hun kjøpte Hades av var satt i karantene på grunn av sykdom. Men Henriette og de andre kjøperne så at salget av kattunger fortsatte på Finn.

Det er Silje Eriksen som har solgt de syke kattene. I januar i år så de tre kattekjøperne at Eriksen la ut en kattunge på Finn til 25.000 kroner. De fikk nok, og kontaktet TV 2 hjelper deg. Linn-Beate la også ut innlegget på Facebook som fikk Celina og Arne til å bli bekymret for kattene de hadde hos seg.

– Jeg ble egentlig veldig provosert og da la jeg ut et innlegg på Facebook-siden til britisk korthår. Hvor jeg ville advare folk mot å kjøpe fra den oppdretteren, forklarer Linn-Beate.

– Katter innesperret på et lite bad og en gang

I oktober 2020 var Celina og Arne hos oppdretteren for å hente en drektig katt kalt Mia, som de skulle ha på fôr. Avtalen var at de skulle ha katten på fôr gjennom to kull før de skulle bli eiere av katten selv. Kattungene til Mia skulle selges av oppdretter.

De forteller at flere katter var innesperret på et lite bad og en gang hos oppdretteren.

– Blant annet faren til de kattungene vi har her nå og de tre forskjellige hunnkattene som vi kunne velge mellom, sier Arne Lie.

– Jeg reagerte veldig når vi kom inn til oppdretter fordi de fire kattene som var innesperret på badet rant alle fra øynene. Jeg spurte hva det var og hun sa hun hadde bada kattene eller at det kanskje var trekk.

De tok med seg den drektige katten Mia, men etter få dager viste det seg at den trengte behandling for øynene. Og da fødselen startet måtte de ta den til dyrlege for å ta keisersnitt. Slik endte paret opp med et dyrt lån.

– Avtalen var at oppdretter skulle dekke utgifter til veterinær, sier Celina.

MANGE REGNINGER: Arne og Celina har endt opp med et dyrt lån Foto: Ingrid Nordheim

Celina og Arne mener oppdretteren endte opp med å skylde dem rundt 14.000 kroner.

Også kattungene fikk rennende øyne.

– Med en gang de åpna øynene så begynte de å klistre seg sammen. Det var ikke noe tvil om at det feilte dem noe.

Men oppdretteren mente kattungene også hadde vært utsatt for trekk, og ba Arne og Celina om å koke vann og vaske øynene, dyrlegen kunne vente.

SAMMENKLISTRET: En av kattungene med øyeproblemer. Foto: Celina Andersen.

Tvilsomt

Åshild Roaldset er veterinær og leder i Dyrebeskyttelsen. Hun har sett på bilder av øynene til kattene som er hos Arne og Celina, og kattene som de tre andre kjøpte.

– Det ser jo ikke så bra ut. Det er flere øyeinfeksjoner her, sier hun, og legger til at det er tvilsomt at det skyldes trekk eller badevann. Særlig ikke når det gjelder alle kattene.

Hun understreker at alle katter som renner i øynene skal til veterinær og undersøkes. Og at å dryppe med saltvann ikke er en løsning.

«Du er ikke dum og forstår at du må vaske øyer»

Selv om oppdretteren fikk vite at øynene på kattungene rant, la hun dem ut til salgs på Finn uten å nevne problemene. Den ene kattungen ble først lagt ut med en pris på 20.000 kroner.

– Det var ingen tvil om at det var en av de vi hadde, for vi hadde jo tatt bildet, sier Arne.

ØYEPROBLEMER: Kattungen har puss i øyet Foto: Celina Andersen.

Silje Eriksen ville at de skulle ta flere bilder og vaske øynene deres først. Øynene som renner og klistrer seg sammen.

– Også skrev jeg til henne at det er sånn de ser ut og det er vel viktig at eierne får se det, sier Celina og viser dialogen de har hatt.

Celina leser meldingen hun fikk som svar:

«Kan du vaske øyner er du snill de ser ikke bra ut og du er ikke dum og forstår at du må vaske øyer.»

Celina og Arne ønsker ikke å gi fra seg kattungene uten at de er sikker på at de blir testet for sykdommer hos veterinæren.

De vil heller ikke gi fra seg kattungene uten å få pengene de har lagt ut. De har blitt lovet penger flere ganger uten å få dem. Der står situasjonen når TV 2 hjelper deg kommer på besøk hos de og kattene.

– 15-16 katter i en liten leilighet

Også tilbake i 2019 var det, ifølge Henriette og venninnen hennes, Nivin, mange katter på lite plass hos oppdretteren.

– Da var det tre kull med kattunger der. Det var ett på badet, ett kull på stua og ett på soverommet, det kan ha vært rundt 15-16 katter og leiligheten var ikke stor, forteller de.

Åshild Roaldset får høre beskrivelsene av katteholdet til oppdretteren.

– Det er alt for høy tetthet, og det tror jeg gir veldig mye stress for kattene, sier Roaldset. Katter trenger mer plass, de trenger å kunne trekke seg tilbake, sier Roaldset.

Veterinæren forteller at stress og sykdom hos katter er tett knyttet sammen.

Henriette og Nivin reagerte også på at hun hadde en syk katt adskilt på kjøkkenet.

– Da den katten kom ut av kjøkkenet, prøvde jeg å løfte på den. Da fikk jeg beskjed om å gå og vaske hendene før jeg tok på de andre kattene. Fordi hun trodde den hadde et virus.

Veterinær Roaldset er veldig tydelig på at man ikke bør blande syke og friske katter på et lite område.

– Da vet vi jo at alle blir syke. Det skal godt godt gjøres i en veldig liten leilighet med høy tetthet av katter å ha god nok hygiene til at ting ikke smitter.

Oppdretteren ønsker ikke å svare

Mattilsynet kan ikke kommentere enkelttilsyn, men Torunn Knævelsrud, fra seksjon dyrevelferd, beskriver hvordan en oppdretter som får sykdom i katteholdet sitt bør gå frem.

TIL SALGS: Oppdretter vil ha 20 000 kroner for kattungen. Foto: Skjermdump Finn.no

– Hvis en har inntrykk selv av at man har sykdom gående hos sine katter, så må man kontakte veterinær, så veterinær kan stille en diagnose, foreslå behandling og gi veiledning om hvordan det kan håndteres i katteholdet, sier Knævelsrud.

TV 2 hjelper deg har bedt Silje Eriksen dokumentere testing av katter og tiltak utført av veterinær, men slik dokumentasjon har vi ikke fått. Hun har heller ikke ønsket å uttale seg i saken om kritikken som rettes mot henne.

Senest i påsken la Eriksen ut nye kattunger for salg på Finn.no.

– Ikke kjøp dyr usett på Finn-chatten

Både Dyrebeskyttelsen og Mattilsynet har et veldig tydelig råd til de som skal kjøpe dyr.

– Du må ikke kjøpe dyr usett, på Finn, på chatten og kjøpe det før du har vært hjemme og sett hvordan det har hatt det. Man skal se hvordan foreldrene er og se om man synes det har vært god dyrevelferd.

Torunn Knævelsrud i Mattilsynet understreker at du ikke bør kjøpe katten fordi du synes synd på den, for da vil katteholdet bare fortsette.

Begge er tydelig på at du ikke bør ta med hjem et dyr som ser sykt ut.

Fikk penger fra oppdretter

Celina og Arne kom til slutt fram til en løsning med oppdretter.

– Etter at dere tok kontakt så ble tonen en helt annen. Vi har fått pengene og vi har levert fra oss kattungene.

Paret valgte også å levere tilbake den voksne katten Mia siden de ikke har råd til å ha en syk katt.

Testene av kattene som Celina og Arne hadde hos seg, viser seg å være negative, men det betyr ikke at de er friskmeldte.

– De er nok ikke testet for alle sykdommer og noen ganger så vil tester gi falske resultater, så dette er katter som er syke uavhengig av hvilke tester som er tatt. Det er jo de kliniske tegnene på sykdom som vi må ta på alvor, sier Åshild Roaldset.

Kanskje har du kjøpt kattunger av Silje Eriksen? Da bør du ta de med til veterinær for en sjekk.

