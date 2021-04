Avverget terrorangrep i Stockholm i påsken

Avisene Dagens Nyheter og Expressen skriver at to terrormistenkte personer ble pågrepet langfredag, og varetektsfengslet mandag.

Ifølge DN dreier det seg om et samboerpar i slutten av 20-årene fra Afghanistan. Dagen før de ble pågrepet, skal det ha hendt noe som fikk Säkerhetspolisen (Säpo) til å frykte at det var overhengende risiko for et terrorangrep.

Säpo skal ha spanet på paret i lengre tid, og blant bevisene finnes det et omfattende datamateriale, opplyser sjefsanklager Per Lindqvist i påtalemyndigheten til DN.

Lindqvists klare oppfatning er at man klarte å avverge et terrorangrep.

Mannens advokat Ronnie Wand og kvinnens advokat Emma Dyrén sier til nyhetsbyrået TT at deres klienter nekter for alle anklager.



Ifølge en nabo Expressen har snakket med, virket det som om paret hadde noe å skjule.



– De lukket raskt døren hvis man kom ut samtidig i trappen, sier naboen.