Slik gikk det da Vebjørn Sand skulle male TV 2-Marte

GOD KVELD NORGE (TV 2): Vebjørn og Aune Sand ble i år 55 år, og feirer med et hytteprosjekt utenom det vanlige.

I over 30 år har tvillingbrødrene Vebjørn og Aune Sand vært en stor del av norsk offentlighet. Med film, kunst, champagne og en litt unorsk holdning har de både provosert og engasjert, og nå - både på grunn av kunstprosjekt og korona - er begge tilbake i Norge.

I forrige måned fylte de 55 år, og i den anledning tok God kveld Norges Marte Bratberg en tur til atelieet deres.

– Er dere like til sinns?

– Vi er nok ganske forskjellige, ler Vebjørn.

– Men vi utfyller hverandre. Vi har vært i samme mage så vi har vært tett i 55 år nå.. Det er rart, fortsetter kunstneren.

Marte var så heldig å bli malt av Vebjørn. Se resultatet i videovinduet øverst i saken.

Hytterevolusjon

I anledning bursdagen lanserer brødrene et hytteprosjekt som de har jobbet med i et par år nå. Vebjørn har designet en rekke hytter, han mener nemlig at Norge trenger en hytterevolusjon.

– Jeg ville lage de fineste hyttene jeg kan tenke meg. For nordmenn så er ski og hytter hellig, og jeg synes det er så mange kjedelige, konforme hytter. Jeg skjønner ikke at det ikke har skjedd en hytterevolusjon i Norge, og det prøver vi å gjøre noe med på vår beskjedne måte, smiler han.

Han ønsker å lage noe som ingen har sett før, og som mange ganger tidligere samarbeider brødrene. Vebjørn designer, og Aune står for salgs og pr-delen av prosjektet.

HYTTEPROSJEKT: Disse hyttene håper Vebjørn Sand kan være med å revolusjonere måten vi lager hytter på i Norge.

Eventyret i New York

Aune vil trekke frem New York-eventyret som det morsomste de har gjort sammen.

– Det å få lov til å være i en sånn by, i så mange år, og en del av et slikt mangfold var fantastisk, sier han.

– Hvorfor flyttet dere egentlig til New York?

– For mitt vedkommende så var det for å etterutdanne meg, fordi jeg ville bli bedre til å male, sier Vebjørn og fortsetter:

– Jeg tok jo en skikkelig drilling i kunst og anatomi. Når jeg skal male portretter så må jeg inn til skjelettet. Jeg må bygge opp et menneske fra beinene altså.

MALERI: Aune Sand, Marte Bratberg og Vebjørn Sand skåler foran maleriet av Bratberg. Foto: Kristoffer Arnesen

Vebjørn følte ikke at han var god nok, han ville male bilder slik mesterne han beundrer malte bilder.

– Jeg måtte rett og slett oppgradere meg faglig. Så jeg dro til New York og var heltidsstudent i et par år, forklarer han.

Galleri Sand

Så kom Aune med ideen om å bygge opp Galleri Sand, som brødrene drev i 10 år.

– Det var virkelig en prøvelse, men vi klarte det, og det gikk egentlig kjempebra, sier Vebjørn, som innrømmer at å drive galleri i New York var tøft.

– Det er som å gå i krigen nesten å holde på i New York. Det er veldig mange krefter å forholde seg til. Men vi klarte oss, og drev det til 2017.

Roseslottet

I fjor åpnet Vebjørn sitt nyeste, og største, prosjekt: «Roseslottet» ved Frognerseteren i Oslo, sammen med tredje bror Eimund Sand. Den skal markere at det i 2020 var 80 år siden Norge ble okkupert av Nazi-Tyskland og 75 år siden frigjøringen.

Prosjektet ble blant annet finansiert av leiligheten i New York, som han solgte.

– Det har vært en drøm å komme tilbake til Norge og få jobbe med Eimund. Roselottet for meg har vært et slags livsverk, hvor jeg tar meg helt ut som maler og prosjektskaper. Det er det desidert største prosjektet jeg har vært med på, og vi håper nå å få være der lenger, forklarer Vebjørn.

Se hele innslaget med jubilantene i videovinduet øverst.