Cádiz-spilleren Juan Cala ble beskyldt for rasisme av Valencia-spiller Moukhtar Diakhaby da lagene møttes lørdag. Nå snakker begge spillerne ut om situasjonen.

Se hendelsen i videovinduet øverst.

Etter en snau halvtime i kampen mellom Cádiz og Valencia gikk Valencia-spillerne av banen i protest etter en opphetet krangel mellom Diakhaby og Cala. Bakgrunnen var at Diakhaby mente at Cala hadde utsatt ham for rasistisk hets.

Tirsdag la Valencia-stopperen ut en video på sin Instagram-konto med tittelen «Negro de Mierda», der han utdyper hva som skjedde i situasjonen mellom ham og Cala.

– Etter to dager er jeg veldig rolig og vil snakke om det som skjedde i Cádiz på søndag. Det er en situasjon der en spiller fornærmer meg og bruker ordene «svart dritt». Det er uakseptabelt, jeg kan ikke tillate det og dere har alle sett reaksjonen min, forteller Diakhaby i videoen.

Valencia-stopperen forteller at han føler seg bra nå, men at han har hatt det vondt etter hendelsen.

Avviser anklagene

Omtrent samtidig som Diakhaby la ut videoen sin på Instagram, stilte Cala til pressekonferanse med Cádiz, der han for første gang uttalte seg om hendelsen og anklagene rettet mot ham.

– Det er to alternativer. Enten har Diakhaby funnet det opp, eller så har han misforstått meg, sier Cala, som også avviser at rasisme er et problem i spansk fotball:

– Det finnes ikke rasisme i spansk fotball. Jeg har ingen problemer med å sette meg ned med ham. Dette har blitt et sirkus.

Midtstopperen, som var en av Ole Gunnar Solskjærs første kjøp da han var trener for Cardiff i 2014, håper å legge saken bak seg slik at han kan forberede seg til neste kamp.

Ønsker handling fra La Liga

Diakhaby på sin side håper at La Liga vil gjøre det de kan for å få orden på situasjonen.

– Jeg håper at La Liga vil ta grep. At de finner løsninger og passer på at alt blir oppklart.

Han avslutter videoen med å takke klubben sin for støtten de har gitt ham både under og etter hendelsen.

– Jeg vil takke Valencia, lagkameratene mine, trenerne, kjærligheten og solidariteten de og fansen har gitt meg. Jeg vil fortelle alle at jeg har det bra. Tusen takk skal dere ha, avslutter Diakhaby.

(©NTB)