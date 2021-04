Bjarte Myrhol legger opp

Det bekrefter han overfor dansk TV 2.

– Det har vært en vanskelig beslutning, sier Myrhol.

Han avslutter dermed kontrakten med Skjern ett år før den utløper. Myrhol skal spille OL for Norge i sommer før han gir seg.

– Jeg har rett og slett en kropp og skulder som ikke vil mer. Jeg kan godt kjempe meg gjennom den siste tiden, men at det skulle gå halvannet år med smerter var ikke til å holde ut, sier han.

Myrhol forteller på tirsdagens pressekonferanse at han tok avgjørelsen om karrierestopp før OL-kvalifiseringen i Montenegro forrige måned.

– Det har gått ut over livskvaliteten utenfor håndballbanen. Jeg tror ikke ungene har lagt merke til det, men det er ikke særlig tvil om at Charlotte (Forslund-Myrhol, kona) har sett en mann som har hatt vondt og vært preget av det. Det har vært lange perioder med elendig søvn på grunn av smerter. Nå driver jeg og får litt ordnings på det, men det har vært såpass ille at det har preget meg ganske kraftig også utenfor banen, sier Myrhol til TV 2.

38-åringen håper å avslutte med bravur.

– Mitt drømmescenario er å avslutte med pokaler for Skjern og OL-gull med Norge - forhåpentlig med mange tilskuere på tribunen. Men uansett hvordan det går vil jeg tenke tilbake på de siste årene i Skjern som noen av de mest fantastiske i mitt lange håndballiv, sier han.

TV 2-ekspert Bent Svele er ikke overrasket over at Myrhol velger å legge skoene på hylla.

– Det er et naturlig valg etter at han har slitt mye med skader i det siste. Det må man respektere. Det betyr at en av de aller, aller største vi har hatt på herresiden i håndball gir seg.

– Hva har han betydd for norsk håndball?

– Han har betydd ekstremt mye. Han nyter en enorm respekt over hele håndballverden. Han har vært blant de aller beste linjespillerne i verden over en god periode. Han er en kjernekar og en kaptein med store bokstaver. Det er så hel ved som det er mulig å få det. Derfor er det litt vemodig at han skal bli borte fra håndballbanen. Myrhol har jobbet ekstremt hardt gjennom sykdomsperioder, med kreften, tarmproblemer og skulderen nå. Men han syter aldri, sier Svele.

De olympiske lekene starter i Tokyo 23. juli, ett år forsinket på grunn av koronapandemien.

– At han får krone en fantastisk håndballkarriere og håndballiv med OL synes jeg er så velfortjent som det kan få blitt. Hvis han får et OL-gull i Tokyo kunne det vært en Hollywood-film, sier Svele.