Bodø/Glimt etter den massive kritikken: – Vi ville gjort det samme igjen

Regjerende seriemester Bodø/Glimt tirret på seg mange da de valgte å trosse UDs reiseråd og rømme fra kalde nord til sommerlige Spania tidligere i vinter.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo var blant dem som mente Glimt fikk en urettferdig fordel og at lagene i Eliteserien burde nekte å spille treningskamper mot dem.

Underveis på treningsleiren har det også stormet internt da stjernespiss Kasper Junker i nattens mulm og mørke forlot spillerhotellet for å presse gjennom en overgang.

Forundret over kritikken

Søndag vendte de hjem til Norge, etter fem og en halv uke på treningsleir i Marbella. Men kritikken har fortsatt ikke stilnet. Senest ut er NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

I en kronikk bruker han ord som «smålig» og «simpel» om Glimt, og hevder at de kommer hjem fra Spania «uten skam» og «sympati.»

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, er forundret over at kritikken dukker opp igjen nå – og det med fornyet kraft.

– Det er litt rart og merkelig når vi ikke har brutt noen regler. Vi følger jo nasjonale retningslinjer hele veien. Det er en ganske trygg sak for oss. Vi er på en bra plass, sier han til TV 2.

– Det har vært meninger rundt reisen vår til Spania, men det kjenner vi at vi står veldig trygt i. Det er vel så mange som syntes det var veldig lurt. Vi har gjort det vi kan smittevernsmessig da vi dro ned og når vi nå returnerte til Norge. Vi følger de nasjonale retningslinjene og sånn sett er det litt vanskelig å forstå kritikken når den kommer om og om igjen. Vi har flere ganger uttalt at dette er vurdert som en nødvendig arbeidsreise.

Thomassen blir også en smule utålmodig når han får spørsmål om Glimt ville gjort det samme igjen.

– Ja... Nå har jeg svart ganske grundig på det tidligere og ved flere andre anledninger. Vi kjenner på at det var en riktig og god beslutning. Det som er viktig for oss er at vi har forholdt oss til de nasjonale retningslinjene. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar.

– Den beslutningen føler jeg er veldig god, og vi ville gjort det igjen. Det er ingen grunn til at vi ikke skulle ha gjort det.

– Tar på å bo så isolert

Nordlendingene er nå i gang med «å sone» sin karantene etter returen til Norge.

– De har hatt et bra opphold der nede. Det er ikke tvil om det. Syv-åtte dager med alternativ trening. Det er også godt for oss å ha tre-fire dager med hvile nå. Det tar på å være borte i fem og en halv uke og bo så isolert som de har gjort.

Glimts daglige leder har forståelse for at andre lag mener at forrige sesongs suverene seriemester nå har fått et forsprang på de andre inn mot denne sesongen.

– Det er en helt annen debatt igjen. Det kommer litt an på hvilke argumenter du bringer til torgs. Toppidretten er skrudd slik i hop at det aldri har vært helt likt. Det er forskjellige ressursgrunnlag i de forskjellige klubbene. Fair Play-argumentasjonen har så mange sider, og tar du det til andre idretter kan du se på smøring av ski, høydehus...

– Det er så mange ting i toppidretten som handler om å ta nye steg og tørre å utfordre bestående ting. Vi prøver etter beste evne å forberede oss på en god måte til en veldig viktig og spennende sesong for oss. Vi prøver å forvalte det vi har skapt på en god måte, sier Thomassen.