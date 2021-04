Det blåser opp til storm i Strømsgodset etter at klubben mandag annonserte at hovedtrener Henrik Pedersen fortsetter i jobben, tross at det er avdekket «uheldige episoder» i forbindelse med et internt rasismevarsel mot treneren.

TV 2 pratet med Riel Nguen, lillebroren til Tokmac Nguen, etter dagens gruppetrening.

– Det er ikke så mye å si om det. Hvis han har gjort det, får han som han fortjener. Det finner vi ut snart uansett, sier Nguen.

– Vet du noe?

– Nei, jeg vet ingenting. Jeg vet ingenting konkret.

– Sju spillere har sendt inn rasismevarsel til NISO. Hva vet du om det?

– Det er ikke noe jeg har lyst til å kommentere. De som har gjort det får si det selv.

– Hvordan er stemningen i klubben nå?

– Vi har ikke vært så mye samlet. Det har bare vært gruppetreninger.

– Hvordan tror du stemningen blir når alle kommer tilbake?

– Vi får se. Jeg kan ikke si noe ennå. Vi har ikke vært samlet.

– Har du tillit til Henrik Pedersen som trener?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Jeg er her i klubben bare for å spille fotball, legger Nguen til.

– Du sier «hvis han har gjort det, får han som fortjent». Hva legger du i det?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere det. Dere får vite snart hva som skjer.

«Tokki» reagerer på klubbens håndtering

Storebror Tokmac Nguen, som har tilhørt Strømsgodset hele sitt voksne liv før han ble solgt til ungarske Ferencváros, la selv ut en tweet tirsdag ettermiddag hvor kan skrev at han ble «trist og flau av hele prosessen.»

Den ferske landslagsspilleren bekrefter overfor TV 2 at han har vært i kontakt med lillebroren og flere andre spillere på laget, men poengterer at han kun uttaler seg som Strømsgodset-supporter.

– Jeg kommenterer ut i fra at jeg er supporter, og denne saken er det siste vi trenger i Strømsgodset nå. Men jeg vil ikke bidra til å lage noe oppstyr rundt dette. Forhåpentligvis vil noen av spillerne snart komme med noen svar, sier Nguen.

– Du kan sitere meg på at jeg synes det er trist og flaut måten dette er blitt håndtert på.