Slik mener ekspertene at Norge bør gjenåpnes

Det er knyttet stor spenning til regjeringens plan for gjenåpningen av Norge. Men flere smitteverneksperter advarer nå om at det er for tidlig å lette på tiltakene.

Onsdag skal statsminister Erna Solberg redegjøre for den kommende gjenåpningen av samfunnet.

Mange nordmenn håper at det snart vil bli slutt på skjenkestopp, besøksforbud og stengte butikker, men det er foreløpig usikker når dette vil skje.

TV 2 har snakket med fem eksperter på smittevern, medisin og virologi. De mener det er essensielt å ikke starte gjenåpningen av samfunnet for tidlig.

– Jeg ville ikke snakket om gjenåpning nå. Selv om det er fristende kan vi ikke la lystene ta overhånd, sier Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU.

FOR TIDLIG: Westin mener det er for tidlig å legge konkrete planer for gjenåpningen av samfunnet. Foto: TV 2

– Holder pusten

For første gang på flere uker synker antallet nye smittetilfeller og reproduksjonstallet i Norge.

Likevel mener alle ekspertene TV 2 har snakket med at det er for tidlig å lage en konkret plan for gjenåpningen av samfunnet.

– Nå bør vi egentlig bare holde pusten de neste 14 dagene for å se hvordan vi har klart oss gjennom påsken. Først da kan vi begynne å tenke på gjenåpning, sier Westin.

Han har stor forståelse for at folk er lei av strenge tiltak, men advarer mot en for tidlig gjenåpning.

– Det ligger et slags folkekrav om at «nå er det nok, nå må de åpne opp», men vi har en situasjon som avhenger av hva som skjer etter påsken, sier Westin.

Tidligst i mai

Helsedirektoratet har selv gitt utrykk for at gjenåpningen av samfunnet ikke vil starte før tidligst i midten eller slutten av mai.

– Vi må godt under 200 daglige smittetilfeller for i det hele tatt å kunne begynne å tenke på gjenåpning, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Den vurderingen støtter immunolog Anne Spurkland.

FORSKER: Spurkland forsker på molekylær immunologi. Foto: UiO

– Det var rundt det antallet vi lå på da vi startet gjenåpningen i april i fjor, så det høres veldig logisk ut, sier Spurkland, som er professor og forsker på Universitetet i Oslo.

Hun mener samtidig at det er svært viktig å følge med på hvor mange koronapasienter som er innlagt på norske sykehus.

Tallet har de siste ukene steget dramatisk og nærmer seg nå en ny topp.

– Jeg tror folk av og til glemmer hva dette egentlig handler om. Poenget med hele nedstengingen er at vi skal hindre smittespredning slik at helsevesenet har kapasitet til å hjelpe alle, sier Spurkland.

Dette bør åpne først

Selv om smittetallene er en viktig faktor, tror Spurkland at vaksinering også spiller en stor rolle for når Norge kan starte gjenåpningen.

– Blir vi ikke vaksinert blir vi ikke ordentlig ferdig med pandemien, sier Spurkland.

Etter hvert som flere i samfunnet blir vaksinert tror professoren det blir mulig å starte en gradvis gjenåpning.

– Noe av det første som bør åpne er butikkene. Videre tror jeg det blir mulig å åpne for mer enn to besøkende og det spørs om ikke uteserveringen også kan starte opp, sier Spurkland.

– Hvilket tiltak tror du henger igjen helt til slutt?

– Jeg tror vi vil ha begrensinger for hvor mange som kan møtes en god stund til. Det blir nok en stund til vi kan ha fulle tribuner på fotballkamp eller hundrevis av studenter i et auditorium, sier Spurkland.

– 50 prosent må vaksineres

Professor Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø tror ikke det vil komme spesielt store nyheter fra regjeringen onsdag.

Han mener regjeringen ikke vil tjene på å komme med konkrete datoer for gjenåpning, slik de har gjort i for eksempel Storbritannia, i tilfelle datoen ryker på grunn av for høye smittetall.

PROFESSOR: Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi. Foto: Lise Åserud / NTB

Hvis man skal starte med gjenåpningen i mai, slik Helsedirektoratet har antydet, må svært mange bli vaksinert i april.

– Da må Folkehelseinstituttet virkelig få fortgang på utsendingen av vaksiner, sier han.

Olsvik viser til at det tar rundt tre uker fra man får første dose til man oppnår immunrespons.

– Vi kan begynne å diskutere gjenåpning når vi har fått vaksinert halvparten av befolkningen. Jeg er importert hvis vi klarer å vaksinere 40 prosent på få måneder, sier Olsvik.

Til nå er det kun rundt 13 prosent av befolkningen har fått første vaksinedose.

Gjenåpning på ulike tidspunkt

Professoren sier det er vanskelig spørsmål hva man skal prioritere når man skal gjenåpne samfunnet igjen.

Det folk flest ønsker, er å komme seg på arbeid, og det betyr en del bevegelighet i samfunnet, og da må man ha beskyttelsen vaksinen gir, sier Olsvik.

– Det er alltid lett å falle i en gruve. Men i dette tilfellet tror jeg man skal være veldig edruelig og ikke love befolkningen for mye. Man må først få effekt av vaksinen og se effekten av immuniteten. God beskyttelse og høy prosent som er vaksinert vil gi beskyttelsen vi trenger, sier han.

Det Olsvik mener kommer til å skje, er at landet blir åpnet på ulike tidspunkt.

– Med stor sannsynlighet kan jeg si at det kommer til å bli en geografisk gjenåpning ved å bruke vaksineprosent og smittetall. Man ønsker ikke å gjenta påsken 2020, der folk ble nektet å dra på hytta i Kautokeino hvor det var to mil til nærmeste nabo, sier professoren, som viser til hytteforbudet som gjaldt hele landet.

Vil stenge ned

Smittevernekspert Bjørg Andersen anbefaler regjeringen å gjøre det motsatte av å åpne opp.

– Jeg mener vi burde ha to uker nedstenging for å hindre smittespredning og få kontroll etter påskeferien, sier Andersen.

Forrige sommer var smitten i Norge svært lav og under god kontroll. Andersen mener smittetallene bør være tilbake på dette nivået før man starter en gjenåpning.

– Det bør ikke være mer en rundt ti nye smittede hver dag. Hvis vi letter på tiltakene for tidlig vil smitten holde seg på et høyt nivå, og vi vil hele tiden få nye smittetopper, sier Andersen.

SOMMER: Andersen mener smitten på tilbake på det nivået det var i sommer. Foto: Fredrik Hagen

Hun mener at det verste regjeringen kan gjøre nå er å innføre utydelige tiltak uten effekt.

– Jeg er redd for at vi fortsetter med disse halvveis tiltakene som ikke egentlig fungerer. Da vil ikke smittepresset minke og vi vil stadig få nye varianter av viruset, sier Andersen.

– Dette må prioriteres

Når tiden er inne for å starte en gjenåpning mener Andersen det er barn og unge som bør prioriteres.

– Det er viktig å få skoler og barnehager ordentlig i gang igjen. Men for å få til dette må regjeringen i større grad tilrettelegge for at man kan ha mindre klasser og god avstand, sier Andersen.

Etter hvert tror Andersen at det også vil bli mulig å åpne uterestauranter, men det forutsetter at folk er flinke til å holde seg ved bordet og bruke munnbind.

– Hva er det siste tiltaket som bør fjernes?

– Det aller siste man bør lette på er munnbind på offentlige steder, i tillegg til regelen om å holde avstand til andre, sier Andersen.

– Atskillig bedre

Også professor Gunnar Kvåle mener at smittesituasjonen i landet må være langt bedre før man kan starte en gjenåpning.

– Det er for tidlig å komme med konkrete forslag til hva som skal gjenåpnes nå. Før noen større gjenåpning må smittesituasjonen være atskillig bedre enn nå og nærmere slik den var sommeren i fjor, sier Gunnar Kvåle, professor emeritus ved institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB.

Det vil også være viktig at vaksineringen i Norge trappes opp før smitteverntiltakene fjernes.

– En atskillig større andel av befolkningen bør være fullvaksinert, sier Kvåle.