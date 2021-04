Reagerer på kommuneoverlegens holdning mot ungdom: – Oppleves som blodig urettferdig

Studentleder reagerer kraftig på kommuneoverlegen i Ås sin beskjed om at ungdom må skjerpe deg. Kommuneoverlegen står fremdeles ved sitt.

OPPGITTE: Tuva og Daniel er oppgitte over kommuneoverlegen i Ås sine uttalelser som at ungdom må skjerpe seg. Foto: Ruben Rygh / privat

Etter mandagens nyhet om at en ungdom i Ås hadde 43 nærkontakter, gikk kommuneoverlege Sidsel Storhaug hardt ut og ba ungdommen om å skjerpe seg.

Storhaug sa til TV 2 at hun nesten falt av stolen da hun hørte antallet nærkontakter den ene unge smittede personen hadde hatt.

– Det har vært en trend de siste ukene at mange unge har hatt for mange nærkontakter. Men 43 var så høyt antall at jeg ble helt oppgitt, uttalte Storhaug tirsdag.

Tuva Todnem Lund (24) er leder for studenttinget ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet i Ås, og er klokkeklar i sin reaksjon på Storhaug uttalelser.

– Jeg blir sint, skuffa og veldig lei meg når jeg leser det kommuneoverlegen uttaler til mediene, sier Lund.

Reagerer på holdningen

Lund forteller at hun har fått mange henvendelser fra studenter som er frustrerte og lei seg etter at de får en pekefinger mot seg. Hun mener uttalelser bør gå på enkelttilfeller, og ikke dra hele grupper under samme kam.

– Jeg kjenner til enkeltstudenter som har isolert seg i et helt år, og svært mange studenter og venner som tar smittevern på største alvor. Da oppleves det som blodig urettferdig å få beskjed om at vi må skjerpe oss, sier Lund fortvilet.

Hun mener at brudd på smittevern og 43 nærkontakter på ingen måte skal unnskyldes, og at det bør få konsekvenser. Det Lund imidlertid mener er riv ruskende galt er holdningen kommuneoverlegen har til ungdom generelt.

– Jeg er redd denne type utsagn vil virke mot sin hensikt. Ungdommen jeg kjenner til i Ås følger alle restriksjoner. Da blir dette fryktelig demotiverende med en så krass uttalelse, sier hun.

– Må samarbeide

Lund understreker at alle har en felles interesse av å komme tilbake til en normal hverdag, men at innsatsen blant ungdom også må bli sett og verdsatt underveis.

– Det er svært mange som har mistet over et år av ungdoms- og studietiden sin. Holdninger om at ungdom må skjerpe seg vil skape en splid i befolkningen. Vi må ikke glemme at ungdom flest oppfører seg og er med i dugnaden. Det gjelder alle grupper i samfunnet. Dette er noe vi må samarbeide om, og komme oss gjennom sammen, sier hun.

Hun synes det var flott å se ordføreren i Ås, Ola Nordal, takke ungdom og studenter for at de holder ut i pandemien.

– Det var godt med et «takk» og at vi faktisk blir sett også, sier Lund.

Oppleves som generaliserende

Daniel Martinsen (17) går førsteåret på elektrolinjen på Ås videregående skole, og er tidligere leder av ungdomsrådet i Ås. Han er tydelig oppgitt over kommuneoverlegens holdning mot ungdom.

– Det siste vi trenger nå er en pekefinger, sier Martinsen til TV 2.

Martinsen mener holdningen til Storhaug er generaliserende, og at ungdom som gruppe fremstår som uansvarlige i måten kommuneoverlegen ordlegger seg på.

– Budskapet kommer feil ut. Pandemien har rammet ungdommen hardt og vi har ofret mye. Da er det leit å se at ett enkelttilfelle blir til en pekefinger som er rettet mot all ungdom, sier Martinsen.

Han mener at voksne må bli mer bevisste på hvordan de kommuniserer. Martinsen sier at voksne burde begynne å snakke med ungdommen, og ikke til ungdommen.

– Mange av oss savner å ha en stemme og bli spurt. Dette er ikke en pandemi bare for de voksne.

Han mener at det selvfølgelig skal stilles krav til ungdommen, men at man må være mer bevisst på hvordan kommunikasjonen blir formidlet.

– De aller fleste av oss gjør en god jobb. Vi ungdommer er noen av dem som mister mest under pandemien. For oss er det snakk om en ungdomstid vi aldri får tilbake. Tross dette, fortjener de aller fleste en stor takk for å gjøre en god jobb i en ekstremt vanskelig tid, sier Martinsen.

Står ved uttalelsene

Kommuneoverlegen i Ås, Sidsel Storhaug, står fremdeles ved det hun uttalte mandag. Hun sier at de er smitteteamet som sitter med kunnskapen om hvem som har flest nærkontakter, og referer da til den yngre aldersgruppen.

– Lund kan godt synes det er urettferdig, men jeg står ved det jeg sa. Men, jeg mener ikke at det bare er ungdom som må skjerpe seg, det gjelder alle sammen, sier Storhaug til TV 2.

Storhaug sier at det kanskje ble rettet en pekefinger etter mandagens uttalelse, men at viktigheten av at ungdom er nødt til å tenke seg om og være forsiktige, står sterkt.

– Hva vil du si til ungdom som følger råd og restriksjoner, men som opplever å få en pekefinger mot seg?

– Det var ikke i min hensikt å generalisere ungdom. De som er flinke og følger smittevern skal klappe seg selv på skulderen for at de bidrar i dugnaden. Men, de som har mange nærkontakter må skjerpe seg, sier kommuneoverlegen.