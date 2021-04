Snart går fristen ut. Disse studiene garanterer deg jobb

Neste uke går søknadsfristen for høyere utdanning ut. Her er karriererådgivernes råd til deg som vil studere til høsten.

15. april er søknadsfristen for høyere utdanning. Med flere tusen studiemuligheter, er det ikke nødvendigvis lett å vite hva man skal velge.

Vi har snakket med ulike karrieresentre som gir råd og veiledning om hva det kan være lurt å tenke på før du eventuelt søker — og om du bør søke.

I løpet av det siste året har hverdagen for de aller fleste tatt en ny vending. Mange har hatt hjemmekontor, noen har blitt permittert og andre har mistet jobben.

Det har trolig ført til at flere tenker på yrkets sikkerhet når de søker høyere utdanning, ifølge Barbro Mosseng, som er kommersiell leder i Karrierehuset.

De jobber blant annet med å veilede folk som skal velge studieretning.

– Det siste året erfarer vi at flere av våre unge kunder reflekterer over dette med å utdanne seg til såkalte «sikre yrker», sier hun, og legger til:

– Flere er mer opptatt av hvilke jobbmuligheter studiet gir, og hvordan det henger sammen med arbeidsmarkedets kompetansebehov fremover.

KARRIEREVEILEDNING: Barbro Mosseng er kommersiell leder ved Karrierehuset, som blant annet jobber med å veilede folk som er i tvil om utdanningsvalg. Foto: Fotograf Sturlason

Historisk rekord

I fjor var det rekordmange søkere som søkte seg inn på høyere utdanning. Over 150.000 personer søkte studieplass ved landets universiteter og høyskoler via Samordna opptak. Det er en økning på nesten ni prosent fra året før, som er historisk rekord.

De mest populære studiene i 2020 Antall søkere som hadde følgende studier som førsteprioritet: Siviløkonomutdannelsen, NHH Bergen (2112) Rettsvitenskap, UIB Bergen (1968) Rettsvitenskap (jus), UIO Oslo (1888) Sykepleie, OsloMet (1365) Medisin, UIO Oslo (1236) Sykepleie, NTNU Trondheim (1140) Arkitekt, AHO Oslo (1133) Psykologi, professjonsstudium, UIT Tromsø (1129) Sykepleie, HVL Bergen (1121) Kriminologi, årsstudium, UiO Oslo (1120) Kilde: Samordna opptak

Hver fjerde søker hadde helsefag som førsteprioritet, og nesten hver tiende hadde sykepleierutdanning øverst på ønskelisten.

Det sier Barbro Mosseng de har god grunn til:

– Velger du en retning innen helsesektoren, som for eksempel sykepleier eller vernepleier, har du svært gode muligheter på jobbmarkedet.

Både hun og Sveinung Skule sier at det også er mange dører åpne for de som tar yrkesfag, selv om mange har lett for å glemme akkurat det.

Skule er direktør i Kompetanse Norge, som blant annet tilbyr gratis karriereveiledning på chat og telefon.

– Tjener veldig bra

– Det forventes et stort behov for fagarbeidere framover, blant annet innen bygg og anlegg. Mange yrkesfag-yrker tjener veldig bra, og det er også mulighet for å starte egne bedrifter, slik at yrkesfagene er undervurdert. Mange som tar yrkesfag havner i lederstillinger, sier han.

LURT Å SØKE UANSETT: Sveinung Skule i Kompetanse Norge sier det kan være lurt å søke på studier nå, og heller vurdere situasjonen når svaret kommer. Foto: Per Kristian Lie Løwe / Konsis

Skule sier det alltid vil være noe usikkerhet om framtiden, men spår et stort behov for kompetent arbeidskraft innenfor helsesektoren når eldrebølgen kommer, IKT som følge av omfattende digitaliseringer og utdanninger som kan bidra til mer miljøvennlige løsninger.

– Kan det være lurt å utsette studiene til senere, for å få bedre utbytte gjennom fysisk undervisning?

– Tenk grundig gjennom bakgrunnen for valget ditt hvis du vurderer å utsette studie. De fleste som velger en høyere utdanning nå starter jo ikke før til høsten, og da håper vi at universiteter og høgskoler er tilbake i en mer normal situasjon.

Han legger til:

– Det kan derfor være lurt å søke på studiet nå, så kan du vurdere situasjonen over sommeren og ta et mer informert valg når det nærmer seg studiestart, sier han.

TENK GRUNDIG GJENNOM: Sveinung Skule ved Kompetanse Norge råder til å tenke grundig gjennom bakgrunnen for valget ditt hvis du vurderer å utsette studier. Foto: Emma E. Højlyng Fløde

– Oppsøke hjelp

Han oppfordrer heller til å søke om hjelp, for eksempel hos studiestedet, til å takle det digitale tilbudet for å få en god studiehverdag.

– Personer som ikke har gjennomført videregående faller lettest ut av arbeidslivet og har størst problemer med å komme seg inn igjen. Å ta ytterligere utdanning er derfor sjelden bortkastet og enhver kompetanse kan bli en styrke i framtiden, sier han.

– Hva er folk opptatt av når de søker utdanning?

– Folk er opptatt av å jobbe med noe de synes er interessant og at de får en jobb etterpå. Mange er usikre på hva de skal velge og hva de kommer til å trives med, sier Skule.

Han anbefaler da til å ta kontakt med en karriereveileder for å få hjelp til å ta de rette valgene.

IKKE FØRENDE: Ifølge Barbro Mosseng ved Karrierehuset er lønn sjeldent hovedårsaken til folks valg av studier. Foto: Gorm Kallestad

Lønn er sjeldent førende

Barbro Mosseng ved Karrierehuset sier at lønn sjelden er førende for valg av studier.

– Noe av grunnen kan ligge i det generelle velstandsnivået i det norske samfunnet. Folk flest tjener relativt godt i Norge, på tvers av yrker, dersom man har en utdannelse på et høyere nivå, sier Mosseng.

Hun fortsetter:

– Men når det er sagt, er de aller fleste opptatt av at man får en lønn som gjør at man kan leve godt og ha råd til å gjøre de tingene som er viktige for en, sier hun.

Ifølge henne ser det ut til at flere er blitt opptatt av autonomi — muligheten til å påvirke egen arbeidshverdag.

– Digitaliseringen nå gjør at mange har mulighet til gjøre jobben fra hvor som helst, fortsetter hun.

Dette er karriereveiledernes råd før du skal søke studieplass:

Følg hjertet, men bruk samtidig hodet. Det er lurt å tenke smart og vurdere hvilke retninger og hvilken kompetanse som er viktig i fremtiden, men det er også viktig å velge noe du kan trives med. For de aller fleste er det enklere å bli god i noe man liker og noe som gir mening.