YS: Mulig storstreik kan gi full stans i busstrafikken

Allerede til helgen kan over 5.500 bussjåfører over hele landet bli tatt ut i streik hvis det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret.

– Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO innen meklingsfristen, tar YS ut over 5.500 bussjåfører over hele landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat.

I tillegg kommer bussjåfører omfattet av LOs uttak. En streik vil trolig føre til at alle rutebusser står, opplyser YS.

Tirsdag sender LO og YS sine varsler om plassfratredelse i det første streikeuttaket.

Bakgrunnen er årets lønnsoppgjør, som det mekles om hos Riksmekleren fra fredag av. Fristen utløper ved midnatt natt til søndag 11. april – og da kan det altså bli streik.

Varselet fra YS omfatter ansatte i busselskaper over hele landet.

– Vi håper selvsagt å unngå arbeidskonflikt, men dette er nå opp til NHO. Å opprettholde kjøpekraften er både et betimelig, men også svært moderat krav i den situasjonen vi nå er i, sier Bornø.