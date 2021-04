Godset-spiller: – Det blir helt håpløst å komme tilbake

Det har vært hektisk aktivitet i Drammen etter at Strømsgodset annonserte at hovedtrener Henrik Pedersen fortsetter i jobben, tross at det er avdekket «uheldige episoder» i forbindelse med et internt rasismevarsel mot treneren.

TV 2 får opplyst at hele sju spillere foreløpig har sendt inn rasismevarsel på Pedersen til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO).

NISO bekrefter at det er kommet varsler om konkrete episoder.

– Vi kan bekrefte at vi har fått konkrete episoder, sier Thomas Kristensen i spillerorganisasjonen.

– Hva synes du om prosessen?

– Jeg har en følelse av at det har gått veldig fort i svingene. Prosessen har nok ikke vært så grundig som en sak med sånne påstander bør ha.

I mandagens pressemelding skrev Strømsgodset at de mottok et varsel fra en ansatt i klubben for noen uker siden. Deretter skal klubbens ledelse og styre ha gjennomført «en grundig intern utredning». TV 2 vet at enkelte spillere reagerte på dette. Ifølge en av spillerne bestod klubbens undersøkelse av at kapteinen gikk rundt og spurte noen av spillerne i spillergruppa om noen hadde opplevd noe rasistisk.

Spilleren forteller at han ikke har snakket med klubben direkte.

– Nei, de har ikke snakket med meg, og jeg vet at det er mange andre de heller ikke har snakket med, sier han.

Spilleren hevder også at Godset-kaptein Mikkel Maigaard er «en av de nærmeste støttespillerne» til trener Henrik Pedersen, og at derfor ikke var noe reelt alternativ å varsle gjennom ham.

– Hvordan ser du på det å skulle returnere til vanlige treninger etter hvert når så mange spillere har sendt varsler på hovedtreneren?

– Det blir helt håpløst å komme tilbake. Det er forskjellige meninger i spillergruppa, og det hjelper ikke når hovedtreneren går ut og provoserer i etterkant ved å si at han har full støtte, sier Godset-spilleren.

Spillerens versjon står i kontrast til hva styreleder Ivar Strømsjordet forteller TV 2.

– Styret har mottatt en formell henvendelse fra kapteinen «på vegne av spillergruppa». Der vises det til møter med hele spillergruppa. Konklusjonen i brevet er «det ikke har vært noen saker som peker på rasisme mot noen av spillerne fra trener». Så har spillerne hatt en åpen linje til NISO, noe styret syntes var bra. Men meldingene dit var anonyme og ikke konkrete. Vi har også hatt kontakt med NISO som har oppfordret spillere til å stå fram og være konkrete. Dette har ikke skjedd, forteller han.

Hovedtrener Pedersen skrev i en e-post til VG mandag kveld at han var glad for å bli renvasket i saken.

– Jeg har personlig ikke vært i tvil om at anklagene var grunnløse, og at jeg ville bli renvasket. Men det har svært belastende dager, hvor jeg på grunn av klubbens interne undersøkelser, har valgt ikke å kommentere saken offentlig, fordi jeg ikke ville forstyrre den viktige prosessen, skrev Pedersen til avisen.

Kaptein Mikkel Maigaard ønsker per nå ikke å si noe om saken og viser til styreleder og daglig leder.