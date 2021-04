Jente (7) ble skutt mens hun løp for å sitte på farens fang

Siden kuppet 1. februar har sikkerhetsstyrker slått hardt ned på masseprotestene i landet. Minst 557 mennesker er drept, inkludert 46 barn, ifølge den lokale menneskerettsgruppen AAPP.

Khin Myo Chit (7) er det yngste offeret hittil. Familien hennes forteller til BBC at hun ble skutt av soldater under en husransakelse i det hun var i ferd med å løpe mot faren for å sitte på fanget hans.

Militæret har økt maktbruken i takt med demonstrasjonene. De skyter skarpt mot demonstranter og anklager dem for å være ansvarlig for bråket. Det er flere vitneskildringer om at soldatene banker opp, eller skyter aktivister når de gjennomfører husransakelser.

– De skjøt, og traff

Storesøsteren til Khin Myo Chit, May Thu Sumaya, forteller til BBC at politifolk gjennomsøkte alle husene i nabolaget deres i Mandalay.

Familien sørger under begravelsen til syv og gamle Khin Myo Chit. Bildet er formidlet til AFP av en anonym kilde. Foto: Handout

Soldatene sparket de inn døren og fant seks familiemedlemmer i rommet innenfor.

– De spurte faren min om det var flere folk i huset. Da han sa nei beskyldte de ham for å lyve og begynte å gjennomsøke huset, sier hun.

Soldatene rettet våpen mot faren. Samtidig løp den syv år gamle jenta mot faren for å sitte på fanget hans.

– De skjøt og traff henne, sier storesøsteren. Jenta ble hastet til sykehus, men døde etter en halvtime.

Den 19 år gamle storebroren i familien ble slått og arrestert.

Organisasjonen Redd Barna sier de er svært bekymret over Barnas situasjon. I tillegg til de drepte er minst 17 barn fengslet, deriblant en 11 år gammel jente.

– Det er spesielt opprørende at disse barna ble drept hjemme, et sted hvor de skulle være trygge. At så mange barn dør daglig, viser at sikkerhetsstyrkene ikke har respekt for menneskelig, sier Redd Barna i en uttalelse.

Demonstranter i Yangon minnes de som er drept av kuppmakerne under en markering mandag. Foto: Facebook/AFP

Frykter full borgerkrig

FNs spesialutsending til Myanmar, Christine Schraner Burgener, advarte før påskehelgen mot full borgerkrig og et nært forestående blodbad da hun orienterte Sikkerhetsrådet i FN om utviklingen i landet.

Også Tysklands utenriksminister Heiko Maas advarer om at det kan blir full borgerkrig i Myanmar.

– Militærjuntaen har drevet Myanmar til randen av katastrofe på få uker. Mer enn 500 mennesker er allerede drept og tusenvis flykter, sier Maas i en kommentar publisert i en rekke tyske aviser påskeaften.

Fakta om Myanmar * Tidligere kalt Burma. Grenser til Kina, Laos, Thailand, Bangladesh og India. * Hovedstad er Naypyidaw, største by er Yangon. * Anslagsvis 55 millioner innbyggere, fordelt på et areal dobbelt så stort som Norge. * Tidligere britisk koloni, uavhengig i 1948. De militære grep makten i 1962. * I august 1988 slo militærjuntaen hardt ned på demokratibevegelsen, som marsjerte i hovedstadens gater. * I 1990 ble det holdt valg. Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant, men militærjuntaen annullerte resultatet. * Militærjuntaen innledet i 2011 demokratiske og økonomiske reformer. Verdenssamfunnet svarte med å heve sanksjoner og åpne for handel og samarbeid. * NLD sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015. * Under valget i november 2020 sikret NLD seg på nytt flertall. * Grunnloven gir landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer. * Landet har fått sterk internasjonal kritikk for behandlingen av den muslimske rohingya-minoriteten. Siden høsten 2017 har regjeringsstyrker drevet over 800.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh. * I en omfattende rapport konkluderte FN-etterforskere i 2018 med at det fremdeles pågår folkemord mot de gjenværende rohingyaene. * Suu Kyi avviste i FN-domstolen ICJ i 2019 at Myanmar har begått folkemord og etnisk rensing mot rohingyaene. I 2020 beordret FN-domstolen Myanmar til å gjøre alt i sin makt for å forhindre folkemord på rohingya-folket. * 1. februar grep de militære på nytt makten i et kupp og satte Suu Kyi og andre politiske ledere i husarrest. Siden har det vært store demonstrasjoner i flere av landets byer. * Sikkerhetsstyrkene i landet har ifølge lokale menneskerettsgrupper drept minst 550 demonstranter siden kuppet og over 2.700 er fengslet. (NTB)

Maas krever at alle aktører må øke presset på regimet slik at Myanmar til slutt går med på å snakke sammen med partnerlandene i Organisasjonen for sørøstasiatiske nasjoner (ASEAN).

– Ingen i regionen er interessert i en borgerkrig i Myanmar, ikke engang dem som ikke er interessert i å redde demokratiet i landet, sier Maas.

Sanksjoner

Både USA og EU har innført målrettede sanksjoner mot militærjuntaen, men Russland hevder sanksjonene øker faren for borgerkrig.

Trusler og press gjennom sanksjoner er «ekstremt farlig», sa en talsperson for Russlands utenriksdepartement tirsdag, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

– Politikken kan dytte Myanmar mot en fullskala borgerkrig, sa talspersonen.